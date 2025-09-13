भोजपुर में AK-47 समेत हथियारों का जखीरा मिला, STF और पुलिस का ज्वाइंट एक्शन

भोजपुर में पंकज राय के घर से एक एके-47 राइफल, एक पिस्टल, एके 47 की 22 गोलियां, दो मैगजीन, पिस्टल के चार मैगजीन और 13 गोलियों सहित 35 कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया गया। एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी। जिसके आधार पर पुलिस के साथ छापेमारी की।

बिहार के भोजपुर के शाहपुर नगर में शुक्रवार की रात पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ और भोजपुर पुलिस की संयुक्त छापेमारी में शाहपुर नगर के दो अलग-अलग जगहों से प्रतिबंधित एके 47 राइफल सहित बड़ी संख्या में अवैध हथियार और गोलियां बरामद की गईं। मौके से दो अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। इनमें शाहपुर नगर के वार्ड नंबर पांच निवासी शैलेश चंद्र राय का पुत्र पंकज राय उर्फ सत्यजीत राय और वार्ड दस के निवासी अयोध्या यादव का पुत्र अंकित कुमार शामिल है। इनके घरों से एक लोडेड एके-47, एक देसी एकनाली बंदूक, दो लोडेड देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक देसी थर्नेट, एक रिवाल्वर, 76 कारतूस और पांच मैगजीन मिले हैं।

दोनों के तीन मोबाइल भी जब्त किये गये हैं। हालांकि, एके 47 सहित बड़ी संख्या में अवैध हथियार रखे जाने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। दोनों का आपराधिक इतिहास भी सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि पंकज राय जमीन के कारोबार से जुड़ा है। दोनों के किसी अन्तरराजीय गिरोह के साथ संबंध होने का अंदेशा है। इस आधार पर पुलिस दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है।‌ दोनों से पूछताछ कर हथियार के बारे में जानकारी लेने के प्रयास किया जा रहा है।

भोजपुर एसपी राज ने बताया कि शुक्रवार को एसटीएफ को शाहपुर नगर में दो लोगों के घर एके 47 राइफल सहित बड़ी संख्या में अवैध हथियारों की खेप होने की सूचना मिली। सूचना के सत्यापन के बाद एसटीएफ और शाहपुर थाने के साथ संयुक्त टीम गठित की गयी। टीम ने वार्ड पांच के निवासी पंकज राय और वार्ड दस के निवासी अंकित कुमार के घरों पर छापेमारी की। उस दौरान पंकज राय के घर से एक एके-47 राइफल, एक पिस्टल, एके 47 की 22 गोलियां, दो मैगजीन, पिस्टल के चार मैगजीन और 13 गोलियों सहित 35 कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया गया।

अंकित कुमार के घर से छह गोलियां लोड एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक रिवाल्वर, एक देसी एकनाली बंदुक, एक थर्नेट, 0.35 बोर के 35 कारतूस और दो मोबाइल बरामद किये गये। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी में शाहपुर थानाध्यक्ष कुमार रजनी कांत सहित थाने के अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।