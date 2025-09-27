बिहार में RESPECT की सरकार बनानी है; तेजस्वी ने मतलब भी समझाया, एनडीए को घेरा

पटना में कर्पूरी अतिपिछड़ा अधिकार संवाद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में रिस्पेस्ट की सरकार बनानी है। जिसका फुलफॉर्म आर से रोजगार, ई से एजुकेशन, एस से स्वस्थ, पी से पलायनमुक्त, ई से इक्विलिटी (समानता), सी से क्राइम फ्री और टी से टेक्नोलोजी एंड टूरिज्म है।

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि इस साल हो रहा चुनाव बिहार को सम्मान और गौरव दिलाने का है। बिहार में रिस्पेक्ट (RESPECT) की सरकार बनानी है। उन्होंने इसका फुल फॉर्म बताते हुए कहा कि आर से रोजगार, ई से एजुकेशन, एस से स्वस्थ, पी से पलायनमुक्त, ई से इक्विलिटी (समानता), सी से क्राइम फ्री (अपराधमुक्त) और टी से टेक्नोलोजी एंड टूरिज्म (तकनीक व पर्यटन)। शनिवार को वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित कर्पूरी अतिपिछड़ा अधिकार संवाद में तेजस्वी ने अतिपिछड़ा समाज को टिकट वितरण में प्राथमिकता देने की बात कही।

तेजस्वी ने कहा कि एनडीए ने अतिपिछड़ा समाज को ठगा है। वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जबकि लालू प्रसाद ने आपको आवाज दी। अतिपिछड़ा समाज अब वोट बैंक नहीं पावर बैंक बनेगा। अतिपिछड़ा अब सरकार बनाएंगे नहीं अब खुद ही सरकार बनेंगे। इससे पहले तेजस्वी ने कहा कि हम सबों के लिए हमारे पूर्वजों ने सामाजिक न्याय की बड़ी लड़ाई लड़ी है, अब आर्थिक न्याय के ज़रिए इस लड़ाई को हम युवा पीढ़ी के लोग अगले मुकाम तक लेकर जायेंगे।