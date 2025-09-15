लव अफेयर में छत से कूदी युवती, इलाज के दौरान मौत; परिजन बोले- पड़ोसी ब्लैकमेल कर रहा था

मुंगेर जिले के जमालपुर में प्रेम प्रसंग में एक युवती घर की छत से कूद गई। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी उसे ब्लैकमेल कर रहा था। जिससे डिप्रेशन में आकर उसने ये कदम उठा लिया।

मुंगेर जिले के आदर्श थाना जमालपुर क्षेत्र के रामपुर बस्ती में एक युवती प्रेम प्रसंग में छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। इलाज के दौरान पटना में सोमवार को मौत हो गई। हालांकि घटना 13 सितंबर की है। युवती छत से कूदने के बाद बुरी तरह घायल हुआ था। घायल अवस्था मे सदर अस्पताल मुंगेर ले जाया गया। जहां से पटना रेफर किया गया।

इधर, युवती की मौत के बाद शव जमालपुर पहुंचने पर कोहराम मच गया।परिजनों ने आरोप लगाया कि पड़ोसी ट्यूटर रवि कुमार उनकी पुत्री को ब्लैक मेल कर रहा था। इसी डिप्रेशन में छत से कूदकर जान दी है। मृतका 18 वर्षीय खुशी कुमारी है। पिता आटा चक्की चलाता है। बीए पार्ट वन की छात्रा थी।