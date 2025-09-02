चार साल के बच्चे से कुकर्म, हालत देख सदमे में परिजन; पड़ोसी ने घर ले जाकर की दरिदंगी

बिहार के लखीसराय जिले में चार साल के बच्चे से कुकर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी ने घर ले जाकर दरिंदगी की। बच्चे के प्राइवेट पार्ट से लहूलुहान होने के बाद परिजन भी सकते में आ गए। पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है।

लखीसराय के पचमहला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से सोमवार की देर शाम एक विचलित कर देने वाली खबर सामने आई। जहां चार वर्षीय बच्चे के साथ कुकृत्य करते हुए अप्राकृतिक यौनाचार को अंजाम दिया गया। जानकारी अनुसार पीड़ित बच्चे को उसके ही पड़ोस में रहने वाले एक 28 वर्षीय युवक ने तब बहला फुसलालर अपने घर ले गया, जब उसके माता पिता घर से बाहर गए हुए थे। दैनिक मजदूरी करने वाले माता पिता के अबोध पुत्र को अपने घर ले जाकर युवक ने दरिंदगी की हद कर दी। जिससे बच्चे का प्राइवेट पार्ट गंभीर रूप से जख्मी लहुलुहान हो गया। वापस घर आए अबोध की हालत को देख बच्चे की दादी समेत अन्य लोग सकते में आ गए।

जिसके बाद बच्चे से जानकारी लिये जाने के दौरान खुद के साथ हुए अमानवीय व्यवहार की जानकारी दी। धीरे-धीरे यह बात आस-पड़ोस में फैल गई। पीड़ित की मां के द्वारा आरोपित के घर जाकर शिकायत की गई। जिस पर आरोपित के परिजनों ने घटना की निंदा करते हुए बात को दबाने का प्रयास किया। देर शाम को घटना की भनक स्थानीय पचमहला पुलिस को भी लगी। जिसने तुरंत पीड़ित के घर पहुंचकर बच्चे को इलाज के लिए बड़हिया रेफरल अस्पताल लाया। जहां उसका समुचित इलाज किया गया। वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए एएसआई विनय कुमार ने आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जिसकी पहचान सनोज तांती के पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई।