समस्तीपुर में घर के बाहर किसान को गोलियों से भूना; बदमाशों ने 5 गोलियां मारी, गांव में हड़ंकप

संक्षेप: जानकारी के अनुसार शिवनंदनपुर गांव में मंटू चौधरी दरवाजे पर टहल रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से मंटू चौधरी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर गांव में सोमवार की देर शाम बाइक सवार चार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर किसान की गोलियों से भून दिया। किसान मिंटू चौधरी (45 वर्ष) शिवनंदनपुर गांव के मौजे चौधरी का पुत्र था। वह अपने दरवाजे पर टहल रहा था, इसी दौरान उसपर फायरिंग की गई। उसे पांच गोलियां लगने की बात बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस छानबीन कर रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिवनंदनपुर गांव में मंटू चौधरी दरवाजे पर टहल रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से मंटू चौधरी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि गोली चलाने वाला एक बदमाश भी जख्मी हो गया है। उसे पुलिस हिरासत में होने की बात बताई गई है। अन्य बदमाश भागने में सफल रहा। घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है।