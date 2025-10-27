समस्तीपुर में घर के बाहर किसान को गोलियों से भूना; बदमाशों ने 5 गोलियां मारी, गांव में हड़ंकप
संक्षेप: जानकारी के अनुसार शिवनंदनपुर गांव में मंटू चौधरी दरवाजे पर टहल रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से मंटू चौधरी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर गांव में सोमवार की देर शाम बाइक सवार चार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर किसान की गोलियों से भून दिया। किसान मिंटू चौधरी (45 वर्ष) शिवनंदनपुर गांव के मौजे चौधरी का पुत्र था। वह अपने दरवाजे पर टहल रहा था, इसी दौरान उसपर फायरिंग की गई। उसे पांच गोलियां लगने की बात बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस छानबीन कर रही है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिवनंदनपुर गांव में मंटू चौधरी दरवाजे पर टहल रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से मंटू चौधरी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि गोली चलाने वाला एक बदमाश भी जख्मी हो गया है। उसे पुलिस हिरासत में होने की बात बताई गई है। अन्य बदमाश भागने में सफल रहा। घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है।
ग्रामीणों ने बताया कि मिंटू की गर्दन और पेट सहित अन्य जगहों पर पांच गोली लगने की जानकारी मिली है। बदमाश की बाइक भी घटनास्थल के समीप ही है। सदर डीएसपी 2 संजय कुमार ने बताया कि गोलीबारी की घटना में 45 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हुई है। जख्मी हालत में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।