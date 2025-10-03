A dog barking led to a clash between two groups elderly man was attacked with sticks and died कुत्ते के भौंकने पर दो पक्षों में बवाल; लाठी-डंडों से हमला, बुजुर्ग की मौत, Bihar Hindi News - Hindustan
वैशाली जिले के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में कुत्ते के भौंकने को लेकर हुए विवाद में दो पक्ष भिड़ गए। लाठी-डंडों से लैस एक पक्ष ने घर में घुसकर हमला कर दिया। जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने तीन महिलाओं को हिरासत में लिया है।

sandeep हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, राघोपुर/वैशालीFri, 3 Oct 2025 11:38 PM
वैशाली जिले के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के बरारी गांव मे बीते बुधवार शाम करीब में कुत्ते के भौकने को लेकर हुए विवाद मे दो पक्ष मे जमकर मारपीट हुई। जिसमे एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लाठी डंडे से पीटकर एक वृद्ध की हत्या कर दी गई। मृत व्यक्ति जुड़ावनपुर बरारी गांव निवासी सिगदेव राय के 65 वर्षीय पुत्र जयमंगल राय के रूप मे पहचान हुई है। वहीं मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर वृद्ध को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राघोपुर फतेहपुर ले गए। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को अपने कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया।

पुलिस मामले के जांच पड़ताल के बाद चानो देवी, रजनी देवी, किरण देवी तीन महिला को हिरासत मे लेकर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत हाजीपुर भेज दिया।जानकारी के अनुसार मृतक जयमंगल राय पालतू कूत्ता पाले हुए है। बुधवार शाम इश्लोक राय रास्ता से गुजर रहा था। जिसको देख कर कुत्ता भौंकने लगा। उसी को लेकर इश्लोक राय अपने घर के लोगों के साथ लाठी डंडा लेकर गाली गलौज करते हुए जयमंगल राय के दरवाजे पर चढ़ कर मारपीट की। जिसमे जयमंगल राय की मौत हो गई।

इस संबंध में मृतक के भतीजे सुनील कुमार ने बताया कि मृतक जयमंगल राय कुत्ता पोसे हुए है। कोई दरवाजा होकर गुजरता है, तो वह कुत्ता भौंकता है, तो सामने वाले घर को दिक्कत होती है। इसी बात को लेकर बुधवार के शाम करीब साढ़े सात बजे के करीब घर के सामने वाला भगवान राय के पुत्र इश्लोक राय ने आधा दर्जनों लोगों की संख्या मे घर पर चढ़ कर लाठी डंडा से मारपीट किया।

जिससे चाचा की मौके पर ही मौत हो गया। उसने बताया की मृतक पांच भाई है, जिसमे वे चौथे नम्बर पर थे। मृतक के दोनों बेटों की कुछ दिन पहले मृत्यु हो चुकी है। जुड़ावनपुर थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव ने बताया की मृतक के पोता के बयान पर मारपीट करने वाले आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज की गई है। आपस मे मारपीट की घटना हुई है। मृतक के शरीर पर चोट का निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे जो आयेगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।