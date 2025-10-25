कांग्रेस से भी बनेगा उपमुख्यमंत्री; अल्लावारु बोले- महागठबंधन में एक डिप्टी CM मुसलमान भी होगा

संक्षेप: बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारु ने बड़ा बयान दिया है। उन्होने कहा कि महागठबंधन की सरकाई बनी तो कांग्रेस से भी डिप्टी सीएम बनेगा। और एक उपमुख्यमंत्री मुस्लिम होगा। उन्होने कहा कि जो मुख्य समुदाय हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व देना महागठबंधन का सिद्धांत है।

बिहार चुनाव 2025 का घमासान जारी है। इस बीच महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित किया है। जिसके बाद से एनडीए के तमाम घटक दलों ने सवाल उठाए। और पूछा कि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। साथ ही महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का भी कोई उपमुख्यमंत्री होगा। ये भी सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। जिस पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारु ने बड़ा बयान दिया है। एक यू-ट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होने कहा कि महागठबंधन में और भी डिप्टी सीएम होंगे। एक कांग्रेस से भी बनेगा। साथ ही एक मुस्लिम भी डिप्टी सीएम होगा।

अल्लावारु ने बताया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो कांग्रेस का भी डिप्टी सीएम होगा। कौन होगा, कहां से होगा ये चुनाव की बाद घोषणा की जाएगी। उन्होने कहा कि जो मुख्य समुदाय हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व देना महागठबंधन का सिद्धांत है। जिसमें धर्म और जाति दोनों शामिल हैं। महागठबंधन में 2 भी उपमुख्यमंत्री हो सकते हैं, और 4 भी हो सकते हैं। जिसमें एक मुस्लिम होगा।

वहीं तेजस्वी के सीएम फेस के औपचारिक ऐलान में देरी के सवाल पर अल्लावारु ने कहा कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा सुनियोजित तरीके से होनी थी। महागठबंधन की पहली बैठक जो अप्रैल में हुई थी। उसमें कांग्रेस का ये स्टैंड था, कि जब सीट शेयरिंग और साझा घोषणा पत्र तैयार हो जाएगा। उसके बाद ही औपचारिक तौर पर सीएम फेस की घोषणा होगी। सीएम फेस की घोषणा का फैसला 3 हफ्ते पहले हुआ था। डेट ऑफ अनाउंसमेंट दिवाली से पहले फाइनल की थी।