नवादा में पूर्व विधायक पर जानलेवा हमला; ओवरटेक कर गाड़ी रोकी, फिर अनिल सिंह पर टूट पड़े

नवादा में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक अनिल सिंह की गाड़ी पर हमला हो गया। घटना हिसुआ-राजगीर रोड पर नारदीगंज के पास की है। हमले में उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि पूर्व विधायक बाल-बाल बच गए। बाइक सवार बदमाशों ने घटना के अंजाम दिया

नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के राजगीर-बोधगया पथ पर कहुआरा शादीपुर मोड़ के समीप शुक्रवार की रात हिसुआ के पूर्व विधायक व भाजपा नेता अनिल सिंह, उनके वाहन चालक धीरज कुमार व सहयोगी चितरंजन सिंह पर हमला किया गया। आठ की संख्या में रहे बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और वाहन छीनने का भी प्रयास किया। हालांकि शोर-शराबा होने पर लोगों की भीड़ पहुंचने लगी तो बदमाश से फरार हो गए। इस बाबत वाहन चालक नालंदा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र के सिठौरा निवासी धीरज कुमार ने नारदीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें आठ अज्ञात लोगों को आरोपित किया गया है।

थाने को दिए गए आवेदन में वाहन चालक ने बताया कि वह गाड़ी से शुक्रवार की रात पूर्व विधायक अनिल सिंह और चितरंजन सिंह के साथ हिसुआ से पटना जा रहा था। तभी 9 बजकर 25 मिनट पर लाल रंग की बाइक पर सवार तीन युवक पहुंचे और जान-बूझकर अपनी बाइक को मेरी गाड़ी में सटाने लगे। इस पर दुर्घटना से बचने के लिए गाड़ी को सड़क किनारे करने लगा।

इसी बीच सड़क किनारे गिट्टी के ढेर के पास मेरी गाड़ी रुक गई। जबतक हम संभल पाते, तबतक तीनों ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ने की नीयत से हमला कर दिया। जब हम गाड़ी से उतरे, तभी तीनों लोग मुझ पर टूट पड़े। इसी बीच मुझे बचाने के लिए अनिल सिंह व चितरंजन सिंह ने कोशिश की। तभी तीनों मिलकर हम सभी से मारपीट करने लगे।