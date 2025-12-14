Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsA bloody incident in last rituals in Bihar wife lover shot young man in Ara
बिहार में श्राद्ध कर्म में खूनी खेल, बीवी के कथित आशिक ने न्योता करने आए युवक को मारी गोली

संक्षेप:

घायल युवक की पत्नी का एक युवक के प्रेम प्रसंग चल रहा था। श्राद्ध में पहुंचे् गोलू का उससे सामना हो गया। पहले से चल रहा विवाद सामने पड़ने पर झंझट बढ़ गया। कथित प्रेमी हरिओम ने अवैध हथियार से फायरिंग कर दी।

Dec 14, 2025 10:19 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, जहानाबाद
बिहार के आरा में श्राद्ध कर्म के दौरान खूनी खेल खेला गया। आरा शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भकुरा गांव में श्राद्ध कर्म में न्योता करने आए एक युवक को बदमाशों की ओर से गोली मार दी गई। गोली उसके दाहिने साइड बांह को छूती हुई दायें साइड सीने में लगी है। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अवैध संबंध के विवाद में घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है।

घायल युवक का इलाज आरा के बाबू बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। जख्मी युवक आयर थाना क्षेत्र के बलिगांव निवासी स्व. संतोष सिंह का 25 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार है। घटना का कारण फिलहाल पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस की शुरुआती जांच में अवैध संबंध के विवाद में गोली मारे जाने की बात सामने आ रही है। इधर, सरेराह युवक को गोली मारे जाने की घटना से गांव में सनसनी मच गई।

कहा जा रहा है कि घायल युवक की पत्नी का एक युवक के प्रेम प्रसंग चल रहा था। श्राद्ध में पहुंचे् गोलू का उस युवक से सामना हो गया। पहले से विवाद चल रहा था। सामने पड़ने पर झंझट बढ़ गया। कथित प्रेमी हरिओम ने अवैध हथियार से फायरिंग कर दी। गोलू गोली लगने से जख्मी हो गया। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थानाध्यक्ष दीपक कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की।

थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। शुरुआती जांच में अवैध संबंध की बात आ रही है। जख्मी युवक से बयान लेने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद ही मामला स्पष्ट हो सकेगा। इधर, इलाज कर रहे सर्जन डा. विकास सिंह ने बताया कि गोली युवक कै दाहिने साइड बांह में लगी है, जो पसली को छेदते हुए दाहिने साइड पीठ से निकल गई है। गोली लगने के कारण उसका लंग्स और पसली डैमेज हो गया है। उसका सीटी स्कैन कराया जा रहा है। सीटी स्कैन होने के बाद उसका ऑपरेशन किया जाएगा। हालांकि अभी मरीज की स्थिति सीरियस है।

