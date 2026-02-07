Hindustan Hindi News
इश्क में खूनी खेल? फेसबुक, अफेयर और कत्ल, 5 साल पहले पति, अब पत्नी को गोलियों से भूना

संक्षेप:

फेसबुक पर काजल कुमारी की कई तस्वीरें भी वायरल की गई थीं। इसे लेकर काजल को पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी थीं, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि अंजाम इतना खौफनाक होगा।

Feb 07, 2026 02:20 pm IST
बिहार के कटिहार में शुक्रवार की देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई, जब काजल कुमारी नामक महिला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा। मौके पर ही महिला की मौत हो गई, जबकि हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस हत्याकांड ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को झकझोर दिया है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानी ने पुलिस को भी चौंका दिया है। घटना सहायक थाना क्षेत्र के शरीफगंज स्थित हवाई अड्डा इलाके की है।

इस कत्ल की जड़ें आज की नहीं, बल्कि करीब पांच साल पुराने एक और हत्याकांड से जुड़ी बताई जा रही हैं। ग्रामीण सीताराम यादव के अनुसार, मृतका काजल कुमारी के पति सुरेश यादव की भी पांच साल पहले उसके ससुराल में ही हत्या कर दी गई थी। पहले पति की हत्या और अब पत्नी का कत्ल। इस दोहरे हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर दोनों हत्याओं के पीछे कौन है और क्या दोनों मामलों में कोई सीधा संबंध है?

मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जनार्दन यादव ने मृतका के ससुर के हवाले से बताया कि बीते कुछ दिनों से रात के अंधेरे में एक युवक काजल कुमारी से मिलने आया करता था। बात यहीं खत्म नहीं होती है। बताया जाता है कि फेसबुक पर काजल कुमारी की कई तस्वीरें भी वायरल की गई थीं। इसे लेकर काजल को पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी थीं, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि अंजाम इतना खौफनाक होगा।

इधर, कटिहार के एसपी शिखर चौधरी ने मामले में बड़ा बयान दिया है। एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह हत्या प्रेम-प्रसंग से जुड़ी प्रतीत होती है। घटनास्थल से पुलिस ने गोली का एक खोखा बरामद किया है। उन्होंने कहा कि फेसबुक पर फोटो वायरल होने, पूर्व में मिली धमकियों और संदिग्ध युवक के एंगल से जांच तेज कर दी गई है।

पति की मौत के पांच साल बाद पत्नी की सरेआम हत्या, क्या यह सिर्फ प्रेम प्रसंग का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? पुलिस अब उस रहस्यमय युवक की तलाश में जुट गई है, जो रात के अंधेरे में काजल से मिलने आया करता था। पूरे मामले से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग जल्द खुलासे की मांग कर रहे हैं।

