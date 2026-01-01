Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsA 25 year woman half naked body with injuries on neck and face rape murder in Bihar on New Year
25 वर्षीय महिला की अर्धनग्न लाश, गले-चेहरे पर जख्म; साल के पहले दिन बिहार में रेप-मर्डर?

25 वर्षीय महिला की अर्धनग्न लाश, गले-चेहरे पर जख्म; साल के पहले दिन बिहार में रेप-मर्डर?

संक्षेप:

सड़क किनारे अर्द्धनग्न लाश देखकर सनसनी फैल गई। गले और चेहरे पर जख्म के निशान मिले हैं।

Jan 01, 2026 04:06 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के दरभंगा में सड़क किनारे गुरुवार की सुबह एक महिला की शव देख लोगों में हड़कंप मच गया। मनीगाछी थाना क्षेत्र के विशौल एवं कमलाबाड़ी गांव के बीच सूनसान जगह में सड़क किनारे अर्धनग्न अवस्था में पड़ी लाश की खबर जंगल की आग की तरह फैलते ही वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सड़क किनारे अज्ञात लाश होने की सूचना मिलते ही मनीगाछी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह ने घटनास्थल पर पहुंच कर लाश को अपने कब्जे में लेकर इसकी शिनाख्त शुरू कर दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घटना की जानकारी पाकर ग्रामीण एसपी तथा डीएसपी बेनीपुर वासुकी नाथ झा ने भी पहुंचे और छानबीन में जुट गए। नए साल के पहले दिन हुई इस घटना को गंभीरता से लेते हुए फोरेंसिक टीम के साथ ही‌ टेक्निकल सेल को बुलाया गया। टीम में शामिल सदस्यों ने मृतका के कपड़े सहित अन्य साक्ष्यों को संग्रहित किया। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार के अनुसार सुबह 8 बजे के करीब अज्ञात लाश होने की सूचना मिली। घटनास्थल पर पहुंचकर शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया। मृतका की उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है। शव की स्थिति देखने से प्रथम दृष्ट्या रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। महिला के चेहरा एवं गला पर जख्म का निशान पाए गए हैं।

ये भी पढ़ें:नए साल के पहले दिन परिवार में मचा कोहराम, गला रेतकर दिलीप की हत्या; तौफीक धराया

लाश की हुई शिनाख्त

थाना क्षेत्र के विशौल एवं कमलाबाड़ी गांव के बीच गुरूवार की सुबह सड़क किनारे मिली अज्ञात महिला की पहचान मधुबनी जिला के भैरव स्थान थाना क्षेत्र के लाल गंज गांव निवासी उपेंद्र मुखिया की पत्नी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी पाकर थाना पर पहुंची मृतका की सास गीता देवी ने बताया कि उसके एकमात्र पुत्र उपेंद्र मुखिया की शादी दो वर्ष पहले मनीगाछी थाना क्षेत्र के फुलवन गांव निवासी मनोज की बहन से हुई थी। बेटा दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है तथा मृतका अपनी सास के साथ रहती थी।

सास मायके गई थी

गीता देवी ने बताया कि गत 31 दिसंबर को वह अपने मायके झंझारपुर गई थी। सुबह आई तो घर खुला देखने पर अचंभित हो गई और इधर उधर खोजने लगी। इसी बीच इस अनहोनी घटना की जानकारी पाकर थाना पर पहुंची हूं। मृतका को एक दो माह की नवजात बच्ची भी है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के अनुसार मृतका की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतका के कपड़े,शरीर की गर्दन सहित अन्य अंगों पर पाए गए जख्मों से रेप की संभावना भी जताई गई है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है।

मृतका का मोबाइल गायब

घटना की जानकारी पाकर पुलिस इंस्पेक्टर ने भी घटना स्थल का जायजा लिया और थाना पहुंच कर इसकी जांच के संबंध में दिशा निर्देश दिए। बताया जाता है कि मृतका का फोन नंबर बंद पाया जा रहा है। गायब फोन मिलने अथवा उसके नंबर से हुई बातचीत का डिटेल्स लेने पर घटना के संबंध में ठोस जानकारी मिल पाएगी। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि सभी बिन्दुओं पर जांच शुरू कर दी गई है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Crime News Bihar Latest News Murder News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।