25 वर्षीय महिला की अर्धनग्न लाश, गले-चेहरे पर जख्म; साल के पहले दिन बिहार में रेप-मर्डर?

संक्षेप: सड़क किनारे अर्द्धनग्न लाश देखकर सनसनी फैल गई। गले और चेहरे पर जख्म के निशान मिले हैं।

बिहार के दरभंगा में सड़क किनारे गुरुवार की सुबह एक महिला की शव देख लोगों में हड़कंप मच गया। मनीगाछी थाना क्षेत्र के विशौल एवं कमलाबाड़ी गांव के बीच सूनसान जगह में सड़क किनारे अर्धनग्न अवस्था में पड़ी लाश की खबर जंगल की आग की तरह फैलते ही वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सड़क किनारे अज्ञात लाश होने की सूचना मिलते ही मनीगाछी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह ने घटनास्थल पर पहुंच कर लाश को अपने कब्जे में लेकर इसकी शिनाख्त शुरू कर दी।

घटना की जानकारी पाकर ग्रामीण एसपी तथा डीएसपी बेनीपुर वासुकी नाथ झा ने भी पहुंचे और छानबीन में जुट गए। नए साल के पहले दिन हुई इस घटना को गंभीरता से लेते हुए फोरेंसिक टीम के साथ ही‌ टेक्निकल सेल को बुलाया गया। टीम में शामिल सदस्यों ने मृतका के कपड़े सहित अन्य साक्ष्यों को संग्रहित किया। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार के अनुसार सुबह 8 बजे के करीब अज्ञात लाश होने की सूचना मिली। घटनास्थल पर पहुंचकर शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया। मृतका की उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है। शव की स्थिति देखने से प्रथम दृष्ट्या रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। महिला के चेहरा एवं गला पर जख्म का निशान पाए गए हैं।

लाश की हुई शिनाख्त थाना क्षेत्र के विशौल एवं कमलाबाड़ी गांव के बीच गुरूवार की सुबह सड़क किनारे मिली अज्ञात महिला की पहचान मधुबनी जिला के भैरव स्थान थाना क्षेत्र के लाल गंज गांव निवासी उपेंद्र मुखिया की पत्नी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी पाकर थाना पर पहुंची मृतका की सास गीता देवी ने बताया कि उसके एकमात्र पुत्र उपेंद्र मुखिया की शादी दो वर्ष पहले मनीगाछी थाना क्षेत्र के फुलवन गांव निवासी मनोज की बहन से हुई थी। बेटा दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है तथा मृतका अपनी सास के साथ रहती थी।

सास मायके गई थी गीता देवी ने बताया कि गत 31 दिसंबर को वह अपने मायके झंझारपुर गई थी। सुबह आई तो घर खुला देखने पर अचंभित हो गई और इधर उधर खोजने लगी। इसी बीच इस अनहोनी घटना की जानकारी पाकर थाना पर पहुंची हूं। मृतका को एक दो माह की नवजात बच्ची भी है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के अनुसार मृतका की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतका के कपड़े,शरीर की गर्दन सहित अन्य अंगों पर पाए गए जख्मों से रेप की संभावना भी जताई गई है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है।