छपरा में किशोरी से दरिंदगी, बाजार से लौट रही 16 साल की लड़की से 2 युवकों ने किया गैंगरेप
पीड़त किशोरी बाजार से पगडंडी मार्ग के रास्ते पैदल घर लौट रही थी। इसी दौरान सुनसान स्थान पर बाइक सवार दो युवकों ने उसे रोक लिया। उसे पकड़कर अपने ठिकाने पर ले गए और बारी-बारी से रेप की वारदात को अंजाम दिया।
बिहार के छपरा में एक 16 साल की किशोरी के साथ दरिंदगी का खेल खेला गया। बाजार से घर लौट रही किशोरी से बाइक सवार दो युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शुक्रवार को थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बाद मामले का खुलासा हुआ। डोरीगंज क्षेत्र में बुधवार की शाम की घटना बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
पीड़िता के बयान पर दो युवकों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। पुलिस को परिजनों ने जानकारी दी है कि बुधवार को पीड़त किशोरी बाजार से पगडंडी मार्ग के रास्ते पैदल घर लौट रही थी। इसी दौरान सुनसान स्थान पर बाइक सवार दो युवकों ने उसे रोक लिया। उसे पकड़कर अपने ठिकाने पर ले गए और बारी-बारी से रेप की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म को बाद किसी को नहीं बताने के लिए दबाव बनाया और धमकी भी दी। युवती के बयान पर चकिया निवासी साहिल कुमार और आकाश कुमार को नामजद किया गया है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने किशोरी की चिकित्सीय जांच कराई है।
इस मामले में डोरीगंज थानाध्यक्ष दिलीप कुमार ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी गई है। आधार कार्ड के आधार पर पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से अधिक है जबकि परिजनों के अनुसार 18 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस मेडिकल जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज कराया जाएगा। पुलिस ने आवश्यक साक्ष्यों का संकलन भी किया है। छानबीन में आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता से पूछताछ और ज्यादा जानकारी लेने के लिए महिला पुलिस अधिकारी को जिम्मा दिया गया है।
इधर पीड़िता के मोहल्ले के लोग भी काफी आक्रोशित हैं। आरोपी युवकों की जल्द गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की गई है। परिजनों की सुरक्षा की मांग भी पुलिस प्रशासन से की गई है। पुलिस ने मामले में त्वरित और उचित कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
