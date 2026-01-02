दोस्त की बहन से इश्क जानलेवा हुआ, माशूका के भाई ने 16 साल के किशोर का मर्डर कर दिया

Hindustan Hindi News
Jan 02, 2026 05:02 pm IST
मोहब्बत की कीमत मौत। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि दोस्त। माशूका भी गैर नहीं, दोस्त की बहन। बिहार की राजधानी पटना में एक 16 साल के किशोर की हत्या में पकड़ा गया नाबालिग ने जब राज खोला तो पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। घर वाले सदमे में हैं। हत्या तब हुई जब पूरी दुनिया पुराने साल से नए साल में प्रवेश का जश्न मना रही थी।

पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के कुरकुरी गांव में 31 दिसंबर की देर रात अवधेश मांझी के 16 साल के बेटे गोलू मांझी की गला दबाकर हत्या कर दी गयी।पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि गोलू का उसकी बहन से अफेयर चल रहा था जिसका वह विरोध करता था। बहन के साथ अवैध संबंध से नाराज होकर आरोपी ने मृतक की गमछा से गला दबाकर हत्या कर दी और बचने के लिए मौके से फरार हो गया। जैकेट छूट जाने से उसकी पहचान हो गई और वह पकड़ा गया।

आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह गोलू के बार बार मना कर रहा था। बहन से दूर रहने के लिए कह रहा था। लेकिन गोलू उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दे दिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि कि फुलवारीशरीफ थानांतर्गत एक युवक की हत्या होने की सूचना मिलने पर छानबीन की गई। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस संबंध में नाबालिग को हिरासत में लिया गया। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

घटनास्थल से मृतक का मोबाइल एवं हत्यारोपित का जैकेट बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में आरोपी ने यह भी बताया कि वह और गोलू मांझी दोनों शत्रुघ्न राय के खटाल में काम करते थे और साथ ही रहते और सोते भी थे। मौका पाकर उसने गोलू के गले में गमछा फंसाकर मार डाला। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और कई नमूने एकत्रित किए।आरोपी को रिमांड होम में भेज दिया गया है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है।

टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
