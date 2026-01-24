Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsA 12th clas student stabbed classmate, slashing his chest in Bhagalpur Bihar
नादान उम्र में खूनी खेल; 12वीं के छात्र ने क्लासमेट को चाकू से गोदा, छाती छलनी कर दिया

संक्षेप:

युवराज को आरोपी ने चाकू से छाती के नजदीक तीन से चार बार वार कर लहूलुहान कर दिया और भाग निकला।  परिवार वालों ने घायल शिवराज को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Jan 24, 2026 04:23 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, नाथनगर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि
बिहार के भागलपुर में पुरानी रंजिश में एक नाबालिग की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक कंझिया का शिवराज उर्फ युवराज कुमार है। मधुसूदनपुर थाना के कंझिया की है। आरोपी घर छोड़कर फरार है। उसके परिवार के सभी सदस्य भी घायल हैं। घटना शुक्रवार शाम सवा चार बजे मध्य विद्यालय कंझिया में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा स्थल के पास हुई। आरोपी और मृतक दोनों 12वीं कक्षा के छात्र हैं।

घटना को लेकर एसपी सिटी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि कांझिया में पुरानी रंजिश को लेकर चाकूबाजी की घटना हुई। इसमें एक नाबालिग की मायागंज अस्पताल में मौत हो गई। आरोपी भी नाबालिग है। घर छोड़कर सभी परिजन फरार हैं। घटना में शामिल आरोपी की तलाश जारी है। एफएसएल की टीम को जांच के लिए कहा गया है।

छाती पर तीन-चार बार चाकू से किया वार

मधुसूदनपुर थाना के कंझिया में एक नाबालिग की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार, युवराज को आरोपी ने ही चाकू से छाती के नजदीक तीन से चार बार वार कर लहूलुहान कर दिया और भाग निकला। आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित परिवार वालों ने घायल शिवराज को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शरीर से भारी मात्रा में खून बह चुका था।

घटना की जानकारी मिलते ही मधुसूदनपुर एसएचओ सफदर अली दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की पड़ताल शुरू की। घटना की सूचना थानाध्यक्ष ने एसएसपी, एसपी सिटी, डीएसपी 2 समेत तमाम बड़े अधिकारियों को दी। जिसके बाद एसपी सिटी शैलेन्द्र कुमार सिंह, डीएसपी 2 और इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को चिह्नित किया। इसके बाद एसपी सिटी सीधे आरोपी के घर पहुंचे और आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ की।

आरोपी के घर एसपी सिटी जब पहुंचे तो घर का मेन गेट बंद था। फिर झांककर देखने पर घर की चाबी दिखी। जिसे डंडे से बाहर करवाया और घर के अंदर जाकर जांच की। घर से सभी परिजन फरार मिले। घर के छज्जे पर छिपाकर रखा एक मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया। परिवारवालों ने बताया कि मृतक शिवराज तीन भाई था।

