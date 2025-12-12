बिहार में महापाप; सासाराम में 12 साल की छात्रा की रेप के बाद हत्या, भाई के साथ ट्यूशन गई थी बच्ची

Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया। फिलहाल पुलिस अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी गई है।

Dec 12, 2025 12:56 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के सासाराम में महापाप हुआ। नासरीगंज से एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना बीती रात नासरीगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और सभी का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मेडिकल जांच में रेप के बाद गला दबाकर हत्या की पुष्टि की गई है।

घटना के संदर्भ में परिजनों ने बताया कि गुरुवार की शाम बेटी अपने छोटे भाई के साथ घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन पहले छुट्टी होने के कारण छोटा भाई घर आ गया व बच्ची करीब सात बजे अकेली घर आ रही थी। तभी रास्ते में कुछ अज्ञात बदमाशों ने अगवा कर गायब कर दिया। सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और अपना पाप छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। हालांकि, परिजनों ने किसी भी तरह के विवाद की बात से इनकार किया है। इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है।

घटना की सूचना मिलते हीं मौके पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया। फिलहाल पुलिस अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर मामले की गहनता से जांच में जुटी है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मृतका के गले पर पड़े निशान को देखते हुए गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है।

सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दुष्कर्म के बाद ही शायद बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई है। जिसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। पुलिस इलाके में कैंप कर रही है।

