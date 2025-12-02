सीतामढ़ी में 9वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या; शव को बांध पर फेंका, CCTV खंगाल रही पुलिस

संक्षेप: सीतामढ़ी जिले के मेहसौल थाना में 9वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसका शव बांध पर मिला है। बताया जा रहा है कि हत्या कर शव को यहां फेंका गया है। मृतक की पहचान 16 साल के रिपू कुमार के तौर पर हुई है।

सीतामढ़ी के मेहसौल थाना क्षेत्र में 9वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर शव को बांध पर फेंक दिया। घटना नाहर चौक स्थित श्रीनगर मोहल्ले की है। जहां एक किशोर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले का पता तब चला जब सड़क से गुजरने वाले की नजर शव पर पड़ी। जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गयी। मृत किशोर की पहचान डुमरा थाना के भीषा गांव निवासी सीताराम राय के 16 वर्षीय पुत्र रिपू कुमार के रूप में हई है। सूचना पर मेहसौल थानाध्यक्ष मो. अब्दुल्ला दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर छानबीन शुरू की।

घटनास्थल पर खून के धब्बे व अन्य निशान नहीं पाए गए। जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या कहीं और कर शव को फेंका गया था। उधर, शव मिलने की सूचना के बाद लोगों की भीड़ उमड़ गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक जांच में स्पष्ट है कि किशोर की हत्या कहीं और कर शव को यहां फेंका गया है। मृतक के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। जिसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। उधर, फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से नमूना लिया है। पुलिस परिजन के बयान का इंतजार कर रही है।