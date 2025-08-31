9th class student raped 6 times at knifepoint in gopalganj tease her on way to school 9वीं की छात्रा से चाकू की नोक पर 6 बार रेप,स्कूल जाते छेड़ता था मनचला; एफआईआर दर्ज हुआ तो भागा बदमाश, Bihar Hindi News - Hindustan
9वीं की छात्रा से चाकू की नोक पर 6 बार रेप,स्कूल जाते छेड़ता था मनचला; एफआईआर दर्ज हुआ तो भागा बदमाश

पीड़ित छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह विजयीपुर स्थित एक बालिका इंटर स्कूल में पढ़ती है। स्कूल आने-जाने के दौरान आरोपी युवक अक्सर उसके साथ छेड़खानी करता था।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 03:11 PM
बिहार के गोपालगंज में एक नौवीं का छात्रा को बदमाश ने 6 बार हवस का शिकार बनाया। जिले के विजयीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में विगत 26 अगस्त को एक नौवीं कक्षा की छात्रा के साथ घर में घुसकर रेप किया। बदमाश ने चाकू का भय दिखाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। आरोपी फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

आरोपी गांव का ही एक युवक है जिसे लड़की जानती है। पीड़िता के बयान पर आरोपी युवक के खिलाफ शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। पीड़ित छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह विजयीपुर स्थित एक बालिका इंटर स्कूल में पढ़ती है। स्कूल आने-जाने के दौरान आरोपी युवक अक्सर उसके साथ छेड़खानी करता था। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी उसके माता-पिता को चाकू से जान से मारने की धमकी देने लगा। कहा कि कोई तुम लोगों की मदद करने नहीं आएगा।

पीड़िता ने बताया कि आरोपी पहले भी उसके साथ पांच बार दुष्कर्म कर चुका है। लेकिन, पूरा परिवार भयभीत होकर चुप रहा क्योंकि वह सबको जान से मार देने की धमकी देता था। घटना के संबंध में पीड़िता ने बताया कि 26 अगस्त को जब वह घर में अकेली थी तो आरोपी मौका देखकर घर में घुस आया। चाकू दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस मामले में विजयीपुर थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया कि पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मेडिकल जांच और कोर्ट में बयान की प्रक्रिया की जा रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी के परिजनों से भी पूछताछ की जाएगी। पीड़िता की काउंसलिंग के लिए महिला पुलिस अधिकारी को लगाया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।