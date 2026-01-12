बिहार में बिछेगा पुलों का जाल; 990 नए ब्रिज बनेंगे, ग्रामीण सड़कें चौड़ी होंगी, एप से सर्वे

संक्षेप: बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत कुल 909 पुल बनाए जाने हैं। इसके लिए 4744 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। साथ ही ग्रामीण सड़कों को भी चौड़ा किया जाएगा। यह दो लेन (5.5 मीटर) की जाएंगी। इसके लिए एप के माध्यम से सर्वे इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा।

नीतीश सरकार के सात निश्चय-3 के तहत बिहार में ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण होगा। यह दो लेन (5.5 मीटर) की जाएंगी। इसके लिए एप के माध्यम से सर्वे इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके तहत प्रखंड, अनुमंडल व जिला मुख्यालय से राज्य उच्च पथ व राष्ट्रीय उच्च पथों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण सड़कों को चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया गया है। सूचना भवन में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत कुल 909 पुल बनाए जाने हैं। इसके लिए 4744 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसमें से 670 पुलों का कार्य प्रगति पर है। शेष 239 की निविदा प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

जर्जर पुलों की जगह नए पुलों के निर्माण और टोलों और बसावटों को संपर्कता देने के लिए पुल-पुलियों का निर्माण किया जाना है। इसके तहत चयनित और स्वीकृत पुलों की डीपीआर की समीक्षा और सुधार के लिए 3 विभागीय तकनीकी परामर्शी, एक पुल सलाहकार के साथ 10 सहायक अभियंताओं को प्रतिनियुक्त किया गया है। इनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत 20 डीपीआर की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। 10 फरवरी तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें किसी प्रकार का सुधार 25 फरवरी तक पूरा करना है।

ग्रामीण कार्य मंत्री ने सुलभ संपर्कता योजना का जिक्र करते हुए कहा अस्पताल, शिक्षण संस्थान, बाजार, बैंक और पर्यटन स्थलों को महत्वपूर्ण उच्च स्तर के पथों जैसे राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ और वृहद जिला पथों से जोड़ा जा रहा है। सुलभ संपर्कता योजना के तहत 72 योजनाओं का चयन किया गया है। इनमें 65 योजनाओं के लिए 365 करोड़ 43 लाख की प्रशासनिक स्वीकति दी जा चुकी है। इनमें 13 योजनाएं पूरी हो गयी हैं।