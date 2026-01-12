Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar News990 new bridges will be built in Bihar rural roads will be widened survey conducted using app
बिहार में बिछेगा पुलों का जाल; 990 नए ब्रिज बनेंगे, ग्रामीण सड़कें चौड़ी होंगी, एप से सर्वे

संक्षेप:

बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत कुल 909 पुल बनाए जाने हैं। इसके लिए 4744 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। साथ ही ग्रामीण सड़कों को भी चौड़ा किया जाएगा। यह दो लेन (5.5 मीटर) की जाएंगी। इसके लिए एप के माध्यम से सर्वे इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा।

Jan 12, 2026 10:03 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
नीतीश सरकार के सात निश्चय-3 के तहत बिहार में ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण होगा। यह दो लेन (5.5 मीटर) की जाएंगी। इसके लिए एप के माध्यम से सर्वे इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके तहत प्रखंड, अनुमंडल व जिला मुख्यालय से राज्य उच्च पथ व राष्ट्रीय उच्च पथों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण सड़कों को चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया गया है। सूचना भवन में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत कुल 909 पुल बनाए जाने हैं। इसके लिए 4744 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसमें से 670 पुलों का कार्य प्रगति पर है। शेष 239 की निविदा प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

जर्जर पुलों की जगह नए पुलों के निर्माण और टोलों और बसावटों को संपर्कता देने के लिए पुल-पुलियों का निर्माण किया जाना है। इसके तहत चयनित और स्वीकृत पुलों की डीपीआर की समीक्षा और सुधार के लिए 3 विभागीय तकनीकी परामर्शी, एक पुल सलाहकार के साथ 10 सहायक अभियंताओं को प्रतिनियुक्त किया गया है। इनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत 20 डीपीआर की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। 10 फरवरी तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें किसी प्रकार का सुधार 25 फरवरी तक पूरा करना है।

ग्रामीण कार्य मंत्री ने सुलभ संपर्कता योजना का जिक्र करते हुए कहा अस्पताल, शिक्षण संस्थान, बाजार, बैंक और पर्यटन स्थलों को महत्वपूर्ण उच्च स्तर के पथों जैसे राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ और वृहद जिला पथों से जोड़ा जा रहा है। सुलभ संपर्कता योजना के तहत 72 योजनाओं का चयन किया गया है। इनमें 65 योजनाओं के लिए 365 करोड़ 43 लाख की प्रशासनिक स्वीकति दी जा चुकी है। इनमें 13 योजनाएं पूरी हो गयी हैं।

मंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में राज्यभर में कुल एक लाख, 20 हजार, 876 बसावटों को संपर्कता प्रदान करते हुए कुल एक लाख, 19 हजार, 915 किमी पक्की बारहमासी सड़कों और 2750 पुलों का निर्माण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कुल 18,166 ग्रामीण सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनकी कुल लम्बाई 30,965 किमी है। मौके पर विभाग के प्रधान सचिव देवेश सेहरा, अपर सचिव अभय झा और संजय कुमार के साथ विभाग के अभियंता प्रमुख निर्मल कुमार मौजूद रहे।