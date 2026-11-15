बिहार में बेतिया राज की 974 एकड़ जमीन सरकारी हुई, कब्जा करने वालों पर ऐक्शन होगा

बिहार सरकार ने पूर्वी चंपारण में बेतिया राज की 974.50 एकड़ जमीन राजसात कर ली है। झखरा, फुर्सतपुर और बैरिया मौजा के 224 प्लॉट की अधिसूचना जारी हुई है। अब 60 दिनों में आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। जमीन का इस्तेमाल जनकल्याण के कार्यों में किया जाएगा।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो: बेतिया राज की संपत्ति को राजसात करने की प्रक्रिया जोरों पर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पूर्वी चम्पारण में बेतिया राज की 974 एकड़ जमीन को राजसात कर लिया है। विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार ने पूर्वी चम्पारण के तीन मौजा झखरा, फुर्सतपुर और बैरिया की 224 प्लॉट को राजसात किया है जो कुल 974.50 एकड़ है। अब इस संपत्ति को राज्य सरकार जनकल्याण के काम में उपयोग कर सकेगी। अधिकारियों के अनुसार संपत्ति को राजसात होने की अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक की गई है। इच्छुक पक्षकारों को 60 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया जाएगा।

आपत्तियों की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर विशेष पदाधिकारी नामित किए जाएंगे, जिन्हें सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वे अधिकतम 90 दिनों के भीतर मामलों का निपटारा करेंगे। बेतिया राज की संपत्तियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, संरक्षण और निपटान के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाली नियमावली बनी हुई है। बेतिया राज की सभी चल एवं अचल संपत्तियां, जो बिहार राज्य के भीतर तथा राज्य के बाहर स्थित हैं, उन्हें विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत बिहार सरकार के नियंत्रण में लाया जाएगा।

1 जनवरी 1986 के बाद कब्जा करने वालों पर होगी कार्रवाई एक जनवरी 1986 के बाद कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के भवन को कमांडियर किया जा सकेगा तथा उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिन मामलों में कोई वैध दस्तावेज या दीर्घकालिक कब्जे का प्रमाण नहीं मिलेगा, उन्हें अनधिकृत अधिभोगी मानते हुए बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत बेदखली की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सरकार का मानना है कि बेतिया राज की कई संपत्तियां ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की हैं। ऐसी विरासत संपत्तियों के संरक्षण, नवीकरण और सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों और पुरातात्विक संस्थानों की तकनीकी सहायता ली जाएगी, ताकि उनकी ऐतिहासिक पहचान सुरक्षित रह सके। बेतिया राज की संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, विधिक व्यवस्था और जनहित का संतुलन स्थापित होगा तथा राज्य की बहुमूल्य संपत्तियों का बेहतर उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकेगा।

आपत्ति नहीं मिली तो समाहर्ता लेंगे संपत्तियों का कब्जा यदि निर्धारित समय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है या आपत्तियाँ खारिज हो जाती हैं, तो समाहर्ता संबंधित संपत्तियों का प्रभावी कब्जा लेने की कार्रवाई करेंगे। कब्जा लेने के बाद संपत्तियों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। जिनमें ऐतिहासिक एवं विरासत संपत्तियाँ, सरकारी कब्जे वाली संपत्तियां, वैध पट्टाधारकों के कब्जे वाली संपत्तियाँ तथा बिना दस्तावेज वाले कब्जे शामिल हैं। वहीं 40 वर्ष से प्रभावी कब्जे को मानक माना गया है तथा 01 जनवरी 1986 को कट-ऑफ तिथि निर्धारित किया गया है। जो अधिभोगी इस तिथि से पूर्व से कब्जे में हैं और वैध दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, उन्हें निर्धारित राशि का भुगतान कर संपत्ति को पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तित करने का अवसर मिलेगा।

बिहार के जिलों में बेतिया राज की भूमि (एकड़ में) पश्चिम चम्पारण : 16671.91

पूर्वी चम्पारण : 7640.91

सारण : 109.96

सीवान : 7.29

गोपलगंज : 35.58

पटना : 11.49