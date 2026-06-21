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NEET एग्जाम में फिर सेंध? बिहार में 9 सॉल्वर गिरफ्तार; दिल्ली, बीएचयू, पीएमसीएच और एम्स के इंटर्न

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, लखीसराय, कार्यालय संवाददाता
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नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है। लखीसराय में पुलिस ने अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस के वरीय पदाधिकारियों का दावा है कि जल्द ही 24 से अधिक अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी हो सकती है।

NEET एग्जाम में फिर सेंध? बिहार में 9 सॉल्वर गिरफ्तार; दिल्ली, बीएचयू, पीएमसीएच और एम्स के इंटर्न

NEET Exam: नीट परीक्षा में कथित तौर पर दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने वाले सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है। बिहार के लखीसराय में पुलिस ने इस मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस के वरीय पदाधिकारियों का दावा है कि जल्द ही 24 से अधिक अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तार अरोपितों में पीएमसीएच, एम्स, बीएचयू के इंटर्न शामिल हैं। बायोमैट्रिक एजेंसी की संलिप्तता उजागर हुई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम शैलेंद्र कुमार, एसपी प्रेरणा कुमार, एसडीओ प्रभाकर कुमार, एसडीपीओ शिवम कुमार सहित कई वरीय पदाधिकारी लगातार प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं और खुद पूछताछ कर रहे हैं।

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पुलिस अन्य सॉल्वरों की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए अधिकांश आरोपी विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न हैं। पूछताछ के दौरान सभी आरोपी बार-बार अपना नाम और पहचान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जांच के दौरान अबतक उनकी वास्तविक पहचान सत्यापित करने में अतिरिक्त मशक्कत करनी पड़ रही है।

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बायोमैट्रिक एजेंसी से सेटिंग

एसडीपीओ शिवम कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्र से ही किसी व्यक्ति ने गोपनीय तरीके से पुलिस को यह सूचना दी थी कि बायोमेट्रिक मशीन बंद करके कुछ अभ्यर्थियों को भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। इस पर पुलिस सक्रिय हुई और तब सॉल्वर गैंग का सच पता चला। इस आरोप के बाद बायोमेट्रिक प्रक्रिया से जुड़ी एजेंसी भी जांच के दायरे में आ गई है। एजेंसी के कुछ कर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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10 लाख में सौदा

एसडीपीओ के अनुसार अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए लगभग 10 लाख रुपये में सौदा तय किया गया था। इसमें 50 से 70 हजार रुपये अग्रिम राशि के रूप में दिए गए थे, जबकि शेष भुगतान मेडिकल कॉलेज आवंटन के बाद किए जाने के बाद करने की बात तय हुई थी। इस खुलासे के बाद लखीसराय स्थित केंद्रीय विद्यालय परीक्षा केंद्र सबसे अधिक चर्चा में है, जहां से सबसे ज्यादा सात सॉल्वर रविवार देर शाम तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

अधिकांश मेडिकल इंटर्न

रविवार देर शाम तक गिरफ्तार नौ सॉल्वरों में अधिकांश दिल्ली, बीएचयू, रायबरेली, पीएमसीएच और एम्स के इंटर्न बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की पूरी गंभीरता से जांच कर रही है। इस संबंध में एसडीपीओ शिवम कुमार ने बताया कि पकड़े गए सभी नौ लोग किसी न किसी संस्थान में इंटर्न हैं। इस मामले में किसी का नाम नहीं बताया जा सकता है। वरीय अधिकारी खुद सभी से पूछताछ कर रहे हैं।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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