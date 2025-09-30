अरवल में सीपीआई-माले के जिला सचिव के घर 9 लाख की चोरी, ढाई लाख कैश समेत गहने उड़ाए
अरवल जिले में भाकपा माले के जिला सचिव जितेंद्र यादव के घर के चोरों ने 9 लाख की चोरी को अंजाम दे दिया। जिसमें दो लाख 75000 नगद और साढ़े पांच लाख के जेवरात शामिल हैं। इसके बाद जितेंद्र यादव के द्वारा लिखित रूप से आवेदन मेहंदिया थाना में दिया गया है।
अरवल जिले के थाना क्षेत्र के सरवरपुर गांव में भाकपा माले के जिला सचिव जितेंद्र यादव के घर के गोदरेज से दो लाख 75000 नगद एवं साढ़े पांच लाख के जेवरात की चोरी अज्ञात चोरों के द्वारा की गई है। इसके बाद जितेंद्र यादव के द्वारा लिखित रूप से आवेदन मेहंदिया थाना में दिया गया है। मेहंदिया थाना में दिए गए आवेदन में बताया गया है कि 29 सितंबर जब गोदरेज खुला देख तो गोदरेज में रखे सामान नहीं पाए इसके बाद चोरी की घटना के बारे में जानकारी हुई।
इस संबंध में मेहंदिया थाना अध्यक्ष चंदन कुमार झा ने बताया कि सरवरपुर गांव में जितेंद्र यादव के घर में चोरी की घटना हुई है। चोरी के घटना के मामले में जितेंद्र यादव के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
इधर चोरी की घटना को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर विधायक महानंद सिंह पहुंचे एवं जितेंद्र यादव से पूरी घटना के बारे में जानकारी ली है। स्थानीय विधायक ने इस घटना में शामिल चोरों को तत्काल उद्भेदन करने की मांग की है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करें ताकि चोरी गए सामान वापस आ सके।