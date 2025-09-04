90 डिसमिल जमीन, लगान 9 करोड़ 72 लाख, राजस्व महाभियान में खुलासा; पेपर देख सदमे में आ गए रैयत

प्रकाश दास एवं उनके भाई भोला दास के नाम से 90 डिसमिल जमीन है। इस जमीन पर नौ करोड़ 72 लाख से ज्यादा का लगान बकाया बताया जा रहा है।

बिहार में जारी राजस्व महाअभियान के दौरान बांका में एक ऐसा मामला सामने आया कि सब कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर यह मामला सनसनी बना हुआ है। जिले के भरको पंचायत के सहुआ गांव के एक जमीन मालिक राजस्व विभाग की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। उनके 90 डिसमिल जमीन का ऑनलाइन लगान नौ करोड़ 72 लाख से ज्यादा आया है। राजस्व विभाग से मिले पेपर को देखकर परिवार सदमे में आ गया है।

जानकारी के मुताबिक जमीन मालिक प्रकाश दास एवं उनके भाई भोला दास के नाम से 90 डिसमिल जमीन है। तीन दिन पूर्व गांव की आंगनबाड़ी सेविका डोली कुमारी एवं उनके पति रविकांत गौतम राजस्व महाभियान के तहत बांटे जा रहे जमाबंदी के कागजात उन्हें दिया। उन्होंने बताया कि जमाबंदी के कागज के अनुसार उक्त जमीन उनकी मां भीखा देवी के नाम पर दर्ज है। इस जमीन का पारिवारिक बंटवारा पहले ही हो चुका है। सुधरवा लें। जब रशीद के लिए जमीन मालिक ने जानकारी ली तो पता चला कि उनकी 90 डिसमिल जमीन पर नौ करोड़ बहत्तर लाख का लगान बकाया है।

बकाए की इतनी बड़ी राशि देख कर दोनों भाई सदमे में आ गए हैं। परिवार को चिंता हो गई है कि इतनी बड़ी राशि का भुगतान कैसे करेंगे। यह मामला सोशल मीडिया पर छा गया है तथा लोग राजस्व विभाग की इस कारस्तानी की खूब चर्चा कर रहे हैं।