9 crore 72 lakh rent for 90 decimal land farmers shocked after seeing papers Banka Bihar 90 डिसमिल जमीन, लगान 9 करोड़ 72 लाख, राजस्व महाभियान में खुलासा; पेपर देख सदमे में आ गए रैयत, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar News9 crore 72 lakh rent for 90 decimal land farmers shocked after seeing papers Banka Bihar

90 डिसमिल जमीन, लगान 9 करोड़ 72 लाख, राजस्व महाभियान में खुलासा; पेपर देख सदमे में आ गए रैयत

प्रकाश दास एवं उनके भाई भोला दास के नाम से 90 डिसमिल जमीन है। इस जमीन पर नौ करोड़ 72 लाख से ज्यादा का लगान बकाया बताया जा रहा है।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, अमरपुर (बांका), निज संवाददाताThu, 4 Sep 2025 01:37 PM
share Share
Follow Us on
90 डिसमिल जमीन, लगान 9 करोड़ 72 लाख, राजस्व महाभियान में खुलासा; पेपर देख सदमे में आ गए रैयत

बिहार में जारी राजस्व महाअभियान के दौरान बांका में एक ऐसा मामला सामने आया कि सब कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर यह मामला सनसनी बना हुआ है। जिले के भरको पंचायत के सहुआ गांव के एक जमीन मालिक राजस्व विभाग की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। उनके 90 डिसमिल जमीन का ऑनलाइन लगान नौ करोड़ 72 लाख से ज्यादा आया है। राजस्व विभाग से मिले पेपर को देखकर परिवार सदमे में आ गया है।

जानकारी के मुताबिक जमीन मालिक प्रकाश दास एवं उनके भाई भोला दास के नाम से 90 डिसमिल जमीन है। तीन दिन पूर्व गांव की आंगनबाड़ी सेविका डोली कुमारी एवं उनके पति रविकांत गौतम राजस्व महाभियान के तहत बांटे जा रहे जमाबंदी के कागजात उन्हें दिया। उन्होंने बताया कि जमाबंदी के कागज के अनुसार उक्त जमीन उनकी मां भीखा देवी के नाम पर दर्ज है। इस जमीन का पारिवारिक बंटवारा पहले ही हो चुका है। सुधरवा लें। जब रशीद के लिए जमीन मालिक ने जानकारी ली तो पता चला कि उनकी 90 डिसमिल जमीन पर नौ करोड़ बहत्तर लाख का लगान बकाया है।

ये भी पढ़ें:144 घंटे छापा, 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति; कदफ्तरी ग्रुप पर IT रेड से हड़कंप

बकाए की इतनी बड़ी राशि देख कर दोनों भाई सदमे में आ गए हैं। परिवार को चिंता हो गई है कि इतनी बड़ी राशि का भुगतान कैसे करेंगे। यह मामला सोशल मीडिया पर छा गया है तथा लोग राजस्व विभाग की इस कारस्तानी की खूब चर्चा कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:पूरे बिहार में बंद का असर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी जाम में फंसे

इस संबंध में जब सीओ रजनी कुमारी कुमारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह तकनीकी त्रुटि के कारण हुआ है। कंप्यूटर में गलती से इतनी बड़ी राशि चढ़ गई है। जमीन मालिक द्वारा आवेदन देने पर इसमें सुधार कर दिया जाएगा। इधर ग्रामीणों का कहना है कि अंचल में सुधार कराने में परिवार को पसीने छूट जाएंगे क्योंकि कर्मचारी लोगों को काम के लिए परेशान करते हैं। राज्य भर में परिमार्जन के लाखों मामले अंचलों में पेंडिंग चल रहे हैं। यह सोचकर रैयत का परिवार परेशान है।

ये भी पढ़ें:कोसी, सीमांचल, पूर्वी बिहार की 62 सीटों पर सभी दलों ने क्यों झोंकी पूरी ताकत
ये भी पढ़ें:मोदी को गाली के खिलाफ बिहार बंद, BJP और NDA सड़क पर; रिजिजू जाम में फंसे