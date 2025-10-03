दरभंगा रेलवे स्टेशन की लिफ्ट में 1 घंटे तक फंसे रहे 9 लड़के, तीन बेहोश; मचा हड़कंप

दरभंगा में मेला देखने आए सीतामढ़ी के 9 लड़के रेलवे स्टेशन की लिफ्ट में 1 घंटे तक फंसे रहे। उन्होंने लिफ्ट के अंदर से ही पुलिस को फोन कर मदद मांगी। इसके बाद आनन-फानन में लड़कों को लिफ्ट से बाहर निकाला गया, जिसमें से 3 बेहोशी की हालत में मिले।

बिहार के दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट में 9 लड़के फंस गए। वे करीब 1 घंटे तक उसमें फंसे रहे। इनमें से 3 किशोर बेहोश हो गए। लड़कों ने हल्ला भी मचाया लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं आ पाई। फिर लिफ्ट के अंदर से ही लड़कों ने पुलिस के डायल 112 पर कॉल किया। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और जीआरपी एवं आरपीएफ की मदद से सभी किशोरों को बाहर निकाला गया। इस वाकये के बाद जंक्शन पर हड़कंप मच गया।

यह घटना बीते बुधवार शाम की है। सभी किशोर सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। वे दरभंगा में दुर्गा पूजा का मेला देखने आए थे। मेला देखकर घर लौटने के दौरान यह घटना हुई। बताया जाता है कि सभी किशोर मेला घूमकर वापस सीतामढ़ी के लिए ट्रेन पकड़ने दरभंगा स्टेशन पहुंचे थे। इसी दौरान वे लिफ्ट में चले गए।

जब प्लेटफार्म नंबर 4 पर वे लिफ्ट में सवार हुए तो कुछ ही देर बाद लिफ्ट बंद हो गई। सभी ने हल्ला किया, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसके बाद किशोरों ने अपना मोबाइल फोन निकाला और लिफ्ट में लिखे आपातकालीन नंबर पर डायल किया। रेल प्रशासन के नंबर पर रिंग होता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया।