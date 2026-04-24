8वीं की छात्रा से हैवानियत; 2 बदमाशों ने किया गैंगरेप, एसिड अटैक और किडनैपिंग का वांटेड है आरोपी

अपने घर के समीप छात्रा टहल रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाश आ पहुंचे। दोनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। मुंह दबाकर घसीटते हुए गाछी में ले गए, जहां बारी-बारी से दुष्कर्म किया।

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक आठवीं की छात्रा से हैविनयत का खेल खेला गया। जिले कथैया थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार की देर शाम बदमाशों ने आठवीं की छात्रा से गैंगरेप किया। खून से लथपथ छात्रा जब रोते हुए घर पहुंची तो उसके परिजन हालत देखकर रोने लगे। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांड का फरार आरोपी एसिड अटैक और एक महिला को किडनैप करने के मामलों में वांटेड है। महिला पुलिस छात्रा से बात कर रही है ताकि घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम अपने घर के दरवाजे के समीप छात्रा टहल रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाश वहां आ पहुंचे। दोनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। मुंह दबाकर घसीटते हुए गाछी में ले गए, जहां बारी-बारी से दुष्कर्म किया। जल्दीबाजी और जबरदस्ती के कारण छात्रा को काफी चोट आई। आरोपी लहूलुहान हालत में छात्रा को छोड़ कर फरार हो गए।

खून से लथपथ छात्रा घर पहुंची तो घर वाले उसकी हालत देखकर तड़प उठे। परिजन रोने लगे। छात्रा ने रोते हुए परिजनों को घटना की जानकारी दी। आनन-फानन में उसे पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत में छात्रा को रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर मोतीपुर पीएचसी पहुंचे। वहां से चिकित्सकों ने सदर अस्पताल भेज दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से नमूने लिए।

परिजनों ने कथैया थाना में दो युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित कुमोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपित आयुष कुमार यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि छात्रा 7.30 बजे दरवाजे के समीप टहल रही थी। इसी दौरान दोनों दरिंदों ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए बगल के एक गाछी में ले गए, जहां बारी-बारी से दुष्कर्म किया।