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8वीं की छात्रा से हैवानियत; 2 बदमाशों ने किया गैंगरेप, एसिड अटैक और किडनैपिंग का वांटेड है आरोपी

Apr 24, 2026 10:50 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अपने घर के समीप छात्रा टहल रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाश आ पहुंचे। दोनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। मुंह दबाकर घसीटते हुए गाछी में ले गए, जहां बारी-बारी से दुष्कर्म किया।

8वीं की छात्रा से हैवानियत; 2 बदमाशों ने किया गैंगरेप, एसिड अटैक और किडनैपिंग का वांटेड है आरोपी

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक आठवीं की छात्रा से हैविनयत का खेल खेला गया। जिले कथैया थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार की देर शाम बदमाशों ने आठवीं की छात्रा से गैंगरेप किया। खून से लथपथ छात्रा जब रोते हुए घर पहुंची तो उसके परिजन हालत देखकर रोने लगे। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांड का फरार आरोपी एसिड अटैक और एक महिला को किडनैप करने के मामलों में वांटेड है। महिला पुलिस छात्रा से बात कर रही है ताकि घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम अपने घर के दरवाजे के समीप छात्रा टहल रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाश वहां आ पहुंचे। दोनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। मुंह दबाकर घसीटते हुए गाछी में ले गए, जहां बारी-बारी से दुष्कर्म किया। जल्दीबाजी और जबरदस्ती के कारण छात्रा को काफी चोट आई। आरोपी लहूलुहान हालत में छात्रा को छोड़ कर फरार हो गए।

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खून से लथपथ छात्रा घर पहुंची तो घर वाले उसकी हालत देखकर तड़प उठे। परिजन रोने लगे। छात्रा ने रोते हुए परिजनों को घटना की जानकारी दी। आनन-फानन में उसे पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत में छात्रा को रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर मोतीपुर पीएचसी पहुंचे। वहां से चिकित्सकों ने सदर अस्पताल भेज दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से नमूने लिए।

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परिजनों ने कथैया थाना में दो युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित कुमोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपित आयुष कुमार यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि छात्रा 7.30 बजे दरवाजे के समीप टहल रही थी। इसी दौरान दोनों दरिंदों ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए बगल के एक गाछी में ले गए, जहां बारी-बारी से दुष्कर्म किया।

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इधर, डीएसपी पश्चिमी-1 सुचित्रा कुमारी ने बताया कि दो आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक आरोपित की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। थानेदार ओमपुकार प्रिय ने बताया कि फरार मुख्य आरोपित आयुष कुमार यादव के खिलाफ 2025 में देवरिया थाने में एक युवती पर तेजाब फेंकने का मामला दर्ज है। वहीं, 2025 में कथैया थाने में एक महिला को अगवा करने का मामला दर्ज है, इन मामलों में पुलिस को उसकी तलाश है।

Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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