बिहार चुनाव: 85 पार बुजुर्ग और दिव्यांग पोस्टल बैलेट से डालेंगे वोट, फेक न्यूज रोकने का भी प्लान

बिहार चुनाव: निर्वाचन आयोग की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज को रोकने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म बनाकर कार्य करने तथा मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिये गये हैं।

बिहार चुनाव: 85 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे करीब 11.23 लाख मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पोस्टल बैलेट का व्यापक प्रचार-प्रसार और इसकी सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज को रोकने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म बनाकर कार्य करने तथा मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिये गये हैं।

मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उपनिर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और अन्य उच्च पदाधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव के तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में पटना से बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, एडीजी मुख्यालय सह राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी कुंदन कृष्णन जबकि क्षेत्रीय कार्यालयों से सभी प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, डीएम व एसपी सम्मिलित हुए।

बैठक में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने अपने-अपने जिलों की इलेक्शन प्रोफाइल, प्रशिक्षण योजना, कानून-व्यवस्था की स्थिति, मतदान केंद्रों की उपलब्धता, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, स्वीप गतिविधियां, वोटर टर्नआउट का विश्लेषण, एक्शन प्लान, निर्वाचक सूची की तैयारी तथा ईवीएम एवं वीवीपैट की उपलब्धता से संबंधित विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में आगामी चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शातिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की सभी व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

प्रभावी ढंग से अर्धसैनिक बलों की करें तैनाती आयोग ने पुलिस अधीक्षकों को शांतिपूर्ण चुनाव हेतु अर्धसैनिक बलों की तैनाती प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। आर्म्स रिकवरी एवं पूर्व के चुनावों में दर्ज मामलों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की गई। इसके अतिरिक्त निगरानी एवं प्रवर्तन उपायों की समीक्षा हुई। आयोग ने स्टैटिक सर्विलांस टीम एवं फ्लाइंग स्क्वायड के गठन की स्थिति, अंतरराज्यीय सीमाओं पर चौकसी तथा चेक पोस्टों पर की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। समीक्षा बैठक में जिलास्तर पर सभी मतदान कर्मियों की प्रशिक्षण व्यवस्था की तैयारी के संबंध में भी जानकारी ली गई। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों की सहभागिता को पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।