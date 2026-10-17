बेतिया में गंडक पर बनेगा 80 किमी रिंग बांध, बिहार सरकार ने दी मंजूरी, केंद्र से राशि का इंतजार
वाल्मीकिनगर से बेतिया के नौतन तक गंडक नदी पर रिंग बांध बनाया जाएगा। इससे गंडक नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ और कटाव से राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे और भाजपा विधायक विनय बिहारी ने कहा कि बिहार सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, केंद्र से राशि जारी होते ही काम शुरू हो जाएगा।
योगापट्टी, एक संवाददाता। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी पर 80 किलोमीटर का रिंग बांध बनाया जाएगा। इसका निर्माण वाल्मीकिनगर से बेतिया के नौतन तक होगा। इसके लिए बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार को प्रदेश से इसका पत्र भी मिल गया है। अब केंद्र से राशि जारी किए जाने के बाद रिंग बांध का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने दी। उन्होंने शनिवार को पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान लौरिया विधायक विनय बिहारी समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से रिंग बांध के लिए राशि जल्द मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय बिहारी ने कहा कि रिंग बांध से वाल्मीकिनगर से बेतिया के नौतन का क्षेत्र 80 किलोमीटर में कवर होने की उम्मीद है। गंडक नदी की बाढ़ की विभाषिका सबसे अधिक पश्चिम चंपारण जिले के लोगों को ही झेलनी पड़ती है। रिंग बांध के निर्माण से जिलेवासियों को गंडक में आने वाली बाढ़ की समस्या से मुक्ति मिल सकती है।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को हर साल बाढ़ के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रिंग बांध का निर्माण होने से दियारा क्षेत्र सहित आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों को राहत मिलेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री के प्रतिनिधि कौशल पांडेय, भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय पांडेय, भाजपा नेता गोलू पाठक, भोलू मिश्रा, दीपक सिंह, संतोष कुशवाहा, धर्मनाथ यादव, अनूप राव आदि मौजूद रहे।
कोल इंडिया की मदद से बाढ़ से पीड़ितों में राहत वितरण
गंडक नदी की बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए शनिवार को योगापट्टी प्रखंड परिसर में राहत सामग्री का वितरण किया गया। केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, लौरिया विधायक विनय बिहारी, बगहा विधायक राम सिंह और पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष संतोष कुमार राव उर्फ बबलू सिंह, बीडीओ शशिभूषण कुमार, सीओ विक्रम सिंह ने लोगों में राहत वितरित की। प्रखंड क्षेत्र में अब तक सात हजार पैकेट राहत सामग्री बांटे जाने की जानकारी दी गई।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।