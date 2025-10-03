चौकीदार की 8 साल की बेटी से रेप, खून से लथपथ मिली बच्ची; नाजुक हालत में हायर सेंटर रेफर

पीड़िता की स्थिति गंभीर है। बेहतर इलाज के लिए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। लहूलुहान हालत में वह बांस में मिली थीय़

बिहार के अररिया में एक आठ साल की बच्ची के साथ हैवानित का खेल खेला गया। बदमाश घर से उठाकर ले गए और दुष्कर्म किया। बच्ची लहूलुहान स्थिति में मिली। उसके पिता थाने में चौकीदार हैं। पीड़िता की स्थिति गंभीर है। बेहतर इलाज के लिए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना सिकटी प्रखंड के एक गांव की है। पुलिस ने चार-पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

सिकटी प्रखंड के एक गांव में बुधवार की देर रात एक आठ वर्षीया बच्ची के मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना उस वक्त हुई जब बच्ची घर में सोई थी। उसकी मां मानसिक रूप से अविकसित है। इसका फायदा उठाकर दरिंदा बच्ची को घर से उठाकर पास के बांस बिट्टा में ले गया गया फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही बरदाहा पुलिस और फोरेंसिक जांच दल तुरंत मौके पर पहुंच कर मामले की तहकीकात जुट गई।

बच्ची की हालत गंभीर बनी होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में सब-इंस्पेक्टर विनोद पासवान ने बताया कि बुधवार की देर रात बच्ची अपने घर मे सोई हुई थी। तभी आरोपी ने उसे उठा लिया और पास ही स्थित झुरमुट में ले जाकर दरिंदगी की। घटना के बाद बच्ची लहूलुहान अवस्था में मिली। परिजनों ने तुरंत उसे सीएचसी सिकटी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति देखते हुए उसे रेफर कर दिया। गौरतलब है कि बच्ची के पिता एक थाना के चौकीदार हैं।

घटना की रात उनकी ड्यूटी चरघरिया स्थित दुर्गा मंदिर में लगी थी। वहीं बच्ची की मां मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ड्यूटी से लौटने पर पिता ने बेटी की खोज की तो वह बांस में खून से लथपथ मिली। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गयी। परिजनों के शोर मचाने पर आसपास के लोग भी घटनास्थल पर जुट गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुर्साकांटा थानाध्यक्ष विकास कुमार मौर्य स्वयं फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। टीम द्वारा डीएनए जांच के लिए नमूने भी एकत्र किए गए।