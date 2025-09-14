पूर्णिया के रनवे से पहली उड़ान भरेगा 76 सीटर विमान; कल PM मोदी बिहार को चौथा एयरपोर्ट देंगे

पूर्णिया रनवे से पहली उड़ान अहमदाबाद से 76 सीटर विमान 66 यात्री को लेकर उड़ा भरेगा। इसी विमान से फिर 61 यात्री पूर्णिया से अहमबाद के लिए रवाना होंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बीच कोलकाता के लिए भी विमान रवाना होगा।

पिछले लोकसभा चुनाव में रंगभूमि मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया की जनता से एयरपोर्ट का वादा किया था। यह योजना अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले परवान चढ़ रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट से बहरहाल अहमदाबाद और कोलकाता के बीच ही हवाई सेवा की शुरूआत हो पायी है। मगर आने वाले दिनों में दिल्ली, हैदराबाद, बंगलुरु, मुंबई सरीखे शहरों से कनेक्टिविटी के बाद इसका लाभ सीमांचल समेत कोसी के लोगों को मिलना तय है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दोपहर बाद करीब 2.20 बजे कोलकाता से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद पूर्णिया एयरपोर्ट पर बने अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। पटना, गया, दरभंगा के बाद पूर्णिया बिहार का चौथा एयरपोर्ट होगा जहां से कामर्शियल फ्लाइट की सेवा शुरू होगी।