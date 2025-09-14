76 seater aircraft will take its first flight from Purnea runway Tomorrow PM Modi will give Bihar its fourth airpor पूर्णिया के रनवे से पहली उड़ान भरेगा 76 सीटर विमान; कल PM मोदी बिहार को चौथा एयरपोर्ट देंगे, Bihar Hindi News - Hindustan
76 seater aircraft will take its first flight from Purnea runway Tomorrow PM Modi will give Bihar its fourth airpor

पूर्णिया के रनवे से पहली उड़ान भरेगा 76 सीटर विमान; कल PM मोदी बिहार को चौथा एयरपोर्ट देंगे

पूर्णिया रनवे से पहली उड़ान अहमदाबाद से 76 सीटर विमान 66 यात्री को लेकर उड़ा  भरेगा। इसी विमान से फिर 61 यात्री पूर्णिया से अहमबाद के लिए रवाना होंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बीच कोलकाता के लिए भी विमान रवाना होगा। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पूर्णियाSun, 14 Sep 2025 10:20 PM
पूर्णिया के रनवे से पहली उड़ान भरेगा 76 सीटर विमान; कल PM मोदी बिहार को चौथा एयरपोर्ट देंगे

पिछले लोकसभा चुनाव में रंगभूमि मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया की जनता से एयरपोर्ट का वादा किया था। यह योजना अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले परवान चढ़ रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट से बहरहाल अहमदाबाद और कोलकाता के बीच ही हवाई सेवा की शुरूआत हो पायी है। मगर आने वाले दिनों में दिल्ली, हैदराबाद, बंगलुरु, मुंबई सरीखे शहरों से कनेक्टिविटी के बाद इसका लाभ सीमांचल समेत कोसी के लोगों को मिलना तय है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दोपहर बाद करीब 2.20 बजे कोलकाता से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद पूर्णिया एयरपोर्ट पर बने अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। पटना, गया, दरभंगा के बाद पूर्णिया बिहार का चौथा एयरपोर्ट होगा जहां से कामर्शियल फ्लाइट की सेवा शुरू होगी।

पहले दिन यानी सोमवार को अहमदाबाद से 76 सीटर विमान से 66 यात्री भरेंगे उड़ान आएंगे। इसी विमान से फिर 61 यात्री पूर्णिया से अहमबाद के लिए रवाना होंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बीच कोलकाता के लिए भी विमान रवाना होगा। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पूर्णिया के शीशाबाड़ी में प्रधानमंत्री की होने वाली जनसभा खास होगी। बिहार में दरभंगा, भागलपुर, झंझारपुर, विक्रममंज, सीवान, मोतिहारी के बाद आज प्रधानमंत्री पूर्णिया के शीशाबाड़ी में करीब 75 मिनट तक रहेंगे।