Hindi NewsBihar News7400 hiv positive patients in bihar sitamarhi district 400 are children What doctor said
एक जिले में एड्स का विस्फोट, अब तक 7400 HIV मरीज मिले; डॉक्टर बोले- निगेटिव से शादी ना करें रोगी

संक्षेप:

Dec 10, 2025 06:11 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
बिहार के सीतामढ़ी जिले में HIV विस्फोट हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यहां एचआईवी पॉजिटिव मरीजों के जो आंकड़े सामने आए हैं उन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस जिले में HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या करीब 7400 पहुंच गई है। हर महीने 40-60 नए मरीज सामने आ रहे हैं। जाहिर है इस आकंड़े के सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि इनमें 400 से ज्यादा नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। सीतामढ़ी में एचआईवी की स्थिति विस्फोट क्यों है? इसपर एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए सदर अस्पताल के मेडिकल अफसर डॉक्टर हसीन अख्तर ने कहा कि ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि हमारे यहां माइग्रेट लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो दिल्ली, मुंबई या बाहर कहीं और कमाते हैं।

सीतामढ़ी के एआरटी सेंटर से हर महीने 5000 मरीजों को फिलहाल दवा दी जा रही है जबकि बाकी बचे मरीज बिहार से बाहर अपना इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर हसीन अख्तर ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'जितने भी हमारे पॉजिटिव मरीज हैं वो निगेटिव से शादी ना करें। बता दें कि सरकार एड्स से बचाव को लेकर काफी पहले से ही जागरुकता अभियान चला रही है बावजूद इसके सीतामढ़ी में एचआईवी मरीजों की बढ़ती संख्या बेहद हैरान करने वाली है।

माना जा रहा है कि बच्चों में यह संक्रमण उनके माता-पिता से मिला है। बहरहाल अब यहां प्रशासन ने जिला अस्पताल के एआरटी सेंटर के जरिए विभिन्न जगहों पर जागरूकता कार्यक्रमों को और तेज करने का फैसला लिया है। इसके अलावा गांव-गांव जाकर HIV टेस्ट किए जाने की बात भी कही जा रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
