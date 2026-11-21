मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट ने डेढ़ करोड़ के घोटाला मामले में 39 साल बाद एक रिटायर इंजीनियर को दोषी करार दिया है। दोषी की उम्र 73 साल हो चुकी है।

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पूर्वी चंपारण के त्रिवेणी नहर व घोड़ासहन शाखा नहर की बांध मरम्मत में डेढ़ करोड़ रुपये घोटाले के 39 वर्ष पुराने मामले में तत्कालीन प्रभारी जेई महेंद्र शर्मा (73) को शुक्रवार को दोषी करार दिया गया है। वे मूलरूप से पटना जिले के सिगोड़ी थाना के झरखा के रहने वाले हैं। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष न्यायालय निगरानी के न्यायाधीश दशरथ मिश्र ने उन्हें दोषी ठहराया। सजा के बिंदू पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी।

इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक निगरानी कृष्णदेव साह ने मामले में कोर्ट के साक्ष्य पेश किए। इस मामले में महेंद्र शर्मा सहित कुल चार आरोपित थे। अगली तारीख पर कोर्ट सजा का ऐलान करेगा।

तीन की हो चुकी है मौत सुनवाई के दौरान ही इसमें से घोड़ासहन नहर शाखा के प्रमंडल रक्सौल के कार्यपालक अभियंता जफरूल इस्लाम सिद्दीकी, प्रभारी सहायक इंजीनियर मो.मोतीन अंसारी और ठेकेदार रामपुकार सिंह की मृत्यु हो गई।

20 सूत्री की बैठक में हंगामे के बाद हुई थी निगरानी जांच

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के तत्कालीन आरक्षी निरीक्षक रघुवीर प्रसाद सिंह ने 11 अगस्त 1987 को पटना निगरानी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। कहा था कि 11 अप्रैल 1987 को पूर्वी चंपारण जिला की 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र यादव कर रहे थे। त्रिवेणी नहर व घोड़ासहन शाखा नहर के बांधों की मरम्मत में गड़बड़ी को लेकर भारी हंगामा हुआ। प्रभारी मंत्री ने 25 अप्रैल 1987 को इसकी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की मुख्यमंत्री को अनुशंसा भेजी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस मामले की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने की।

1986-87 में नहर की मरम्मति का है मामला निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जांच में पाया कि 1986-87 में दोनों नहरों की बांध में एक हजार से अधिक स्थानों मरम्मत कार्य किया गया। इतनी बड़ी संख्या में मरम्मत कार्य की जांच में असमर्थता जताते हुए ब्यूरो ने त्रिवेणी नहर व घोड़ासहन शाखा नहर के बांधों की मरम्मत कार्य की जांच की। इसमें पाया कि दो करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है और एक करोड़ का भुगतान मार्च 1987 तक लंबित था। ब्यूरो ने लगभग डेढ़ करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए चार आरोपितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की।