बिहार के 73 लाख किसानों के खाते में आए 1467 करोड़, पीएम ने जारी की साल की आखिरी किस्त

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर में आयोजित कार्यक्रम से बिहार के 73 लाख 37 हजार 217 किसानों के खाते में 1467 करोड़ रुपए भेजे। पीएम ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि भेजी। देश के करीब नौ करोड़ किसानों को 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का भुगतान किया गया है।

बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के खाते में बुधवार को 1467 करोड़ रुपये आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर में आयोजित कार्यक्रम से इन किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि भेजी। पटना स्थित बामेती सभागार में कार्यक्रम ऑनलाइन देखा गया। इसमें विभिन्न जिलों से आए किसानों ने भाग लिया। कृषि विभाग प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया कि राज्य के 73 लाख 37 हजार 217 किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये आए हैं।

यह इस वर्ष की अंतिम किस्त है। देश के करीब नौ करोड़ किसानों को 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रेरित होकर किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाएंगे और राज्य तथा देश की कृषि अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में योगदान देंगे। बता दें कि 20वीं किस्त 74 लाख से अधिक किसानों के खाते में आई थी। ई केवाईसी नहीं कराने के चलते कई किसानों की राशि रोक दी गई है।