72 साल के दादा ने 25 वर्षीय पोते को मारी गोली, विवाद की जड़ भैंस; पटना में मर्डर पर कोहराम

बिजेन्द्र यादव अपने सगे पोते रौशन कुमार के साथ जाकर सोनू की भैंस खोलकर अपने घर में बांध दिया। इसकी जानकारी सोनू को हुई तो उसने भैंस खोलकर अपने घर लेकर आने लगा तो बिजेंद्र यादव ने उसे गोली मार दी।

Patna Murder for Buffalo: पटना के धनरुआ में भैंस खोलकर ले जाने के विवाद में चचेरे दादा ने 25 वर्षीय पोते सोनू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना धनरुआ थाना क्षेत्र के निजामत गांव में रविवार की है। घटना का आरोपित बिजेन्द्र यादव (72) फरार है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। भूषण प्रसाद के इकलौता पुत्र सोनू कुछ दिनों पहले ही सूरत से अपनी दादी के निधन पर घर आया था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है।

परिजनों के अनुसार, बिजेन्द्र यादव अपने सगे पोते रौशन कुमार के साथ जाकर सोनू की भैंस खोलकर अपने घर में बांध दिया। इसकी जानकारी सोनू को हुई तो उसने भैंस खोलकर अपने घर लेकर आने लगा तो बिजेंद्र यादव ने उसे गोली मार दी। सोनू के सीने में लगी थी। परिजनों तत्काल उसे स्थित दनियावां पीएचसी लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एनएमसीएच रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजन अस्पताल में ही रोने-चिल्लाने लगे। वहीं माहौल गमगीन हो गया।

एक दिन पहले भी शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद जानकारी के मुताबिक दो दिन पहले सोनू और बिजेन्द्र यादव के बीच शुक्रवार की शाम शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था। बिजेन्द्र ने नशे में सोनू को देख लेने की धमकी दी थी। ग्रामीणों के अनुसार, निजामत गांव में शराब और हथियार तस्करी जोर शोर से चलता है। पूर्व में पुलिस कई बार छापेमारी भी की है। निजामत गांव धनरुआ थाने से करीब बीस किलोमीटर दूर है। इसका फायदा शराब के कारोबारी उठाते हैं और ग्रामीणों को लाभ के लालच में फंसाकर दारू का अवैध कारोबार करते हैं। बताया जा रहा है कि मामले को गांव में ही निपटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने गांव में गश्त बढ़ा दिया। आशंका है कि बदले की कार्रवाई की जा सकती है। बिजेन्द्र यादव का पोता रौशन भी गांव से बाहर है।