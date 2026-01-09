बिहार में 71 आईपीएस अफसर ट्रांसफर, कई एसपी बदले, एनकाउंटर एक्सपर्ट कुंदन कृष्णन STF डीजी

संक्षेप: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के होम मिनिस्टर बनने के बाद बिहार पुलिस में इतने बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों का यह पहला तबादला है। जब 71 आईपीएस के ट्रांसफर हुए हैं। जिसमें एसपी-एसएसपी से लेकर एडीजी और डीजी रैंक तक के अफसर शामिल हैं।

बिहार में ट्रांसफर-पोस्टिंग का दौर जारी है। 22 आईएएस के तबादले के बाद अब 71 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ हैं। कई जिलों के एसपी समेत अन्य पदाधिकारियों के तबादले शामिल है। डीजी कुंदन कृष्णन को एसटीएफ की जिम्मेदारी मिली। जबकि, एडीजी मुख्यालय सुनील कुमार बनाए गए हैं। रंजीत कुमार मिश्रा की आईजी साइबर अपराध के पद पर नियुक्ति हुई है। मनोज कुमार आईजी मु्ख्यालय, आकाश कुमार डीआईजी साइबर अपराध की जिम्मेदारी दी गई है ।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इसके अलावा कांतेश कुमार मिश्रा को मुजफ्फरपुर का एसएसपी, जितेन्द्र कुमार को अररिया, संतोष कुमार को किशनगंज का एसपी बनाया गया है। अवधेश दीक्षित लखीसराय के एसपी बनाए गये हैं। शिवहर के एसपी शुभांक मिश्रा को बनाया गया है। विनय तिवारी को गोपालगंज का एसपी, हृदयकांत को आतंकवाद निरोधक दस्ता का एसपी, सुशील कुमार को गया जी का एसएसपी बनाया गया है।