बिहार में 71 आईपीएस अफसर ट्रांसफर, कई एसपी बदले, एनकाउंटर एक्सपर्ट कुंदन कृष्णन STF डीजी

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के होम मिनिस्टर बनने के बाद बिहार पुलिस में इतने बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों का यह पहला तबादला है। जब 71 आईपीएस के ट्रांसफर हुए हैं। जिसमें एसपी-एसएसपी से लेकर एडीजी और डीजी रैंक तक के अफसर शामिल हैं।

Jan 09, 2026 06:39 pm IST पटना
बिहार में ट्रांसफर-पोस्टिंग का दौर जारी है। 22 आईएएस के तबादले के बाद अब 71 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ हैं। कई जिलों के एसपी समेत अन्य पदाधिकारियों के तबादले शामिल है। डीजी कुंदन कृष्णन को एसटीएफ की जिम्मेदारी मिली। जबकि, एडीजी मुख्यालय सुनील कुमार बनाए गए हैं। रंजीत कुमार मिश्रा की आईजी साइबर अपराध के पद पर नियुक्ति हुई है। मनोज कुमार आईजी मु्ख्यालय, आकाश कुमार डीआईजी साइबर अपराध की जिम्मेदारी दी गई है ।

इसके अलावा कांतेश कुमार मिश्रा को मुजफ्फरपुर का एसएसपी, जितेन्द्र कुमार को अररिया, संतोष कुमार को किशनगंज का एसपी बनाया गया है। अवधेश दीक्षित लखीसराय के एसपी बनाए गये हैं। शिवहर के एसपी शुभांक मिश्रा को बनाया गया है। विनय तिवारी को गोपालगंज का एसपी, हृदयकांत को आतंकवाद निरोधक दस्ता का एसपी, सुशील कुमार को गया जी का एसएसपी बनाया गया है।

अनंत कुमार को रेल एसपी, प्रमोद कुमार यादव को भागलपुर का एसएसपी,विनीत कुमार को सारण का एसएसपी बनाया गया है। सागर कुमार को पटना टैफिक एसपी बनाया गया है। पूरन कुमार झा सिवान के एसपी, नवजोत सिमी अरवल की एसपी, रामानंद कौशल को बगहा के एसपी के पद पर तैनाती दी गई है। सागर कुमार को एसपी ट्रैफिक पटना, अपराजित जहानाबाद के एसपी बनाए गए हैं। दिव्यांजली जायसवाल कोपटना में SDPO-II (विधि-व्यवस्था) की जिम्मेदारी सौंपी गई है ।

