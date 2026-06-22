बिहार के मुंगेर में 7 साल की बच्ची से हैवानियत, 15 साल का आरोपी 7 घंटे में धराया; पीड़िता अस्पताल में
बच्ची की मां घर में नहीं थी तभी आरोपी घुस गया और उसे हवस का शिकार बनाया।पुलिस ने नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया है।
Bihar Crime News: बिहार के मुंगेर में सात साल की बच्ची के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सात घंटे में आरोपी को दबोच लिया। घटना हवेली खड़गपुर प्रखंड के शामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। दुष्कर्म मामले में पीड़ित बच्ची की मां के आवेदन के प्राथमिकी दर्ज कराने के सात घंटे के भीतर आरोपित विधि विरुद्ध बालक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।
एसपी ने बताया घटना के बाद हवेली खड़गपुर एसडीपीओ और एफएसएल की टीम को घटना स्थल पर भेजा गया था जहां कुछ साक्ष्य इकट्ठा किया गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। देर रात आरोपी विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध कर लिया गया है। जिससे पूछताछ की जा रही है। एसपी ने बताया की आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इस मामले में जल्द से जल्द अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जिससे की पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।
मां घर लौटी तो बच्ची दर्द से रो रही थी
बच्ची की मां ने अपने आवेदन में पुलिस को बताया कि आरोपी किशोर उनके पड़ोस में ही रहता है। रविवार शाम को किसी काम से वह घर से बाहर गई हुई थी। घर में उस समय उसकी सात साल की बेटी अकेली थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला किशोर उनके घर में घुस गया। उसने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और रोता हुआ छोड़कर फरार हो गया। मां वापस थोड़ा अंधेरा होने पर अपने घर लौटी तो बेटी दर्द से रो रही थी। मां के पूछने पर बच्ची ने पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया। परिवार के लोगों के साथ मां बच्ची को लेकर थाने पर पहुंच गई। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया।
एफएसएल टीम ने लिए नमूने
मामले की जानकारी मिलते ही हवेली खड़गपुर एसडीपीओ अनिल कुमार और सर्किल इंस्पेक्टर अरविंद कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और बच्ची से भी जरूरी जानकारी ली। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्यों का संकलन किया। मां के बयान पर शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बच्ची का मेडिकल जांच कराया जाएगा। महिला पुलिस कर्मी को बच्ची से बात करके जानकारी जुटाने के लिए तैनात किया गया है। बच्ची और मां की काउंसेलिंग कराया जा
हवेली खड़गपुर मुंगेर से दुर्गेश सिंह की रिपोर्ट
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें