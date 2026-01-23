Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar News7 year boy burned alive short circuit in Bettiah reduced house to ashes
जिंदा जला 7 साल का बच्चा; बेतिया में शॉट सर्किट से घर जलकर राख, बुझा परिवार का चिराग

जिंदा जला 7 साल का बच्चा; बेतिया में शॉट सर्किट से घर जलकर राख, बुझा परिवार का चिराग

संक्षेप:

परिवार खाना खाकर सो गया था। शॉट सर्किट से आग लग गई जिसमें एक सात साल का बच्चा जिंदा जलकर मर गया।

Jan 23, 2026 12:51 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के बेतिया में सात साल के एक बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई। दर्दनाक घटना साठी थाना क्षेत्र के धोबनी गांव के वार्ड नंबर 12 में गुरुवार की रात है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग से एक 7 वर्षीय आयान देवान की मौत जलकर हो गई है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के लिए उचित सहायता की मांग की है।

इस संबंध में मृतक के पिता अशरफ अली ने बताया कि शुक्रवार की रात 9 बजे (लगभग) मेरे तीनों बच्चे घर में खाना खाकर सोए हुए थे और मैं तथा मेरी पत्नी पास में अपने दूसरे घर में मां और पिता को देखने गए हुए थे। इस दौरान अचानक मेरे घर में आग लग गई। आग की लपट देखकर गांव वाले दौड़ कर गए और हो हल्ला किए। गांव वालों ने किसी तरह टाटी को तोड़ कर दो बच्चे को बाहर निकाल लिया। लेकिन एक बच्चा कंबल लपेट कर सोया हुआ था जो आग की चपेट में आकर जिंदा जल गया। उसको नहीं बचाया जा सका।

ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड एवं साठी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष राजन कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची थी। शुक्रवार की सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया गया है। आवेदन के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

घटना के बाद परिवार के बचे सदस्यों के लिए आवासन की कोई व्यवस्था नहीं है। स्थानीय स्तर पर उनके रहने की प्रबंध किया गया है। खाने पीने से लेकर नया घर बनाने को लेकर समाजिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें सरकार से उचित सहायता की मांग की गई है। आपदा राहत से उचित मुआवजा की भी मांग स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने की है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
