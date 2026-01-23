जिंदा जला 7 साल का बच्चा; बेतिया में शॉट सर्किट से घर जलकर राख, बुझा परिवार का चिराग

संक्षेप: परिवार खाना खाकर सो गया था। शॉट सर्किट से आग लग गई जिसमें एक सात साल का बच्चा जिंदा जलकर मर गया।

बिहार के बेतिया में सात साल के एक बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई। दर्दनाक घटना साठी थाना क्षेत्र के धोबनी गांव के वार्ड नंबर 12 में गुरुवार की रात है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग से एक 7 वर्षीय आयान देवान की मौत जलकर हो गई है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के लिए उचित सहायता की मांग की है।

इस संबंध में मृतक के पिता अशरफ अली ने बताया कि शुक्रवार की रात 9 बजे (लगभग) मेरे तीनों बच्चे घर में खाना खाकर सोए हुए थे और मैं तथा मेरी पत्नी पास में अपने दूसरे घर में मां और पिता को देखने गए हुए थे। इस दौरान अचानक मेरे घर में आग लग गई। आग की लपट देखकर गांव वाले दौड़ कर गए और हो हल्ला किए। गांव वालों ने किसी तरह टाटी को तोड़ कर दो बच्चे को बाहर निकाल लिया। लेकिन एक बच्चा कंबल लपेट कर सोया हुआ था जो आग की चपेट में आकर जिंदा जल गया। उसको नहीं बचाया जा सका।

ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड एवं साठी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष राजन कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची थी। शुक्रवार की सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया गया है। आवेदन के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।