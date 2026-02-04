Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar News7 people losing lives every day due to disasters in Bihar shocking report
बिहार में आपदा से रोजाना 7 लोग गंवा रहे जान, क्यों हो रहीं इतनी मौतें? चौंकाने वाली रिपोर्ट

बिहार में आपदा से रोजाना 7 लोग गंवा रहे जान, क्यों हो रहीं इतनी मौतें? चौंकाने वाली रिपोर्ट

संक्षेप:

बिहार में बाढ़, वज्रपात, लू जैसी आपदाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से मिले आंकड़ों से पता चला है कि बिहार में हर रोज औसतन 7 लोग आपदा की वजह से अपनी जान गंवा दे रहे हैं।

Feb 04, 2026 03:12 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में आपदा से हर रोज औसतन 7 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इनमें से अधिकतर तालाब, नदी, नाले जैसे जलाशयों में डूबने की वजह से दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा आकाशीय बिजली यानी ठनका की वजह से भी राज्य में सैकड़ों मौतें हो रही हैं। नीतीश सरकार द्वारा बिहार विधान मंडल में पेश की गई राज्य आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।

सरकार के अनुसार साल 2024-25 में बिहार में विभिन्न आपदाओं की वजह से कुल 2547 लोगों की मौत हो गई। यानी कि औसतन हर दिन 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस एक साल की अवधि में सबसे ज्यादा 2039 लोगों की मौत डूबने की वजह से हुई। इसका मतलब है कि रोजाना औसतन 5 लोग पोखर, नदी आदि में डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं।

ठनका से एक साल में 305 लोगों की मौत

खराब मौसम में वज्रपात होने यानी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2024-25 में 305 लोगों की मौत हुई। इससे एक साल पहले 2023-24 में यह आंकड़ा 242 था। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि 2024-25 में बिजली गिरने से 29 लोग जख्मी हुए, जबकि इसके एक साल पहले यह आंकड़ा 35 था।

अगलगी और लू से भी मौतें

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि बिहार में आग की घटनाएं भी बड़ी आपदा बनकर उभर रही हैं। 2024-25 में आग से संबंधित घटनाओं में राज्य के विभिन्न हिस्सों में 143 मौतें हुईं, जो पिछले साल से 25 ज्यादा हैं। वहीं, हीटवेव यानी लू की वजह से भी इस अवधि में 34 लोगों की जान गई, जबकि 2023-24 में 12 मौतें हुई थीं।

आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह ने पीटीआई को बताया कि बिहार में बाढ़, सूखे, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और चक्रवातों का खतरा से निपटने के लिए रोकथाम, बचाव, तैयारी और प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। राज्य सरकार आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रही है और प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News Bihar Top News अन्य..
