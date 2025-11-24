Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar News7 Congress rebels expelled for 6 years had protested against Allavaru Rajesh Ram
कांग्रेस के 7 बागी 6 साल के लिए निष्कासित; अल्लावरु, राजेश राम का विरोध महंगा पड़ा

कांग्रेस के 7 बागी 6 साल के लिए निष्कासित; अल्लावरु, राजेश राम का विरोध महंगा पड़ा

संक्षेप:

प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल 7 नेताओं को छह वर्ष के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया।

Mon, 24 Nov 2025 06:13 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने 7 नेताओं को छह वर्ष के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित नेताओं में कांग्रेस सेवा दल के पूर्व उपाध्यक्ष आदित्य पासवान, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष शकील्लुर रहमान, किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज कुमार शर्मा, प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज कुमार राजन, अति पिछड़ा विभाग के पूर्व अध्यक्ष कुंदन गुप्ता, बांका जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कंचना कुमारी और नालंदा के रवि गोल्डन शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पार्टी की ओर से कुल 43 नेताओं को शोकॉज नोटिस भेजा गया था। नोटिस मिलने के बाद पार्टी ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया गया था। विक्षुब्ध नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्ण अल्लावरु पर विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों को समझाने गए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को भी खूब सुनाया था। उनके आते ही टिकट चोर वापस जाओ के नारे लगने लगे।

दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं को वापसी की उम्मीद थी। लेकिन चुनाव का शॉकिंग परिणाम सामने आया। 2020 में 19 सीटें जीतने वाली कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर सिमट गई। करारी हार पर पार्टी का अंदरूनी कलह सामने आ गया। आरोप लगा कि प्रदेश स्तर पर शीर्ष नेताओं ने टिकट बंटवारे में धांधली की। भाजपा के घुसपैठियों को मौका दिया गया। विद्रोह हुआ तो 43 नेताओं को नोटिस थमा दिया गया। एआईसीसी मेंबर माधव आनंद के नेतृत्व में ये विक्षुब्ध सदाकत आश्रम में धरना पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। समझाने आए पप्पू यादव की भी हूटिंग कर दी गई।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Congress Bihar Elections Bihar Assembly Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।