कांग्रेस के 7 बागी 6 साल के लिए निष्कासित; अल्लावरु, राजेश राम का विरोध महंगा पड़ा
प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल 7 नेताओं को छह वर्ष के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया।
बिहार प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने 7 नेताओं को छह वर्ष के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित नेताओं में कांग्रेस सेवा दल के पूर्व उपाध्यक्ष आदित्य पासवान, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष शकील्लुर रहमान, किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज कुमार शर्मा, प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज कुमार राजन, अति पिछड़ा विभाग के पूर्व अध्यक्ष कुंदन गुप्ता, बांका जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कंचना कुमारी और नालंदा के रवि गोल्डन शामिल हैं।
इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पार्टी की ओर से कुल 43 नेताओं को शोकॉज नोटिस भेजा गया था। नोटिस मिलने के बाद पार्टी ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया गया था। विक्षुब्ध नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्ण अल्लावरु पर विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों को समझाने गए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को भी खूब सुनाया था। उनके आते ही टिकट चोर वापस जाओ के नारे लगने लगे।
दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं को वापसी की उम्मीद थी। लेकिन चुनाव का शॉकिंग परिणाम सामने आया। 2020 में 19 सीटें जीतने वाली कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर सिमट गई। करारी हार पर पार्टी का अंदरूनी कलह सामने आ गया। आरोप लगा कि प्रदेश स्तर पर शीर्ष नेताओं ने टिकट बंटवारे में धांधली की। भाजपा के घुसपैठियों को मौका दिया गया। विद्रोह हुआ तो 43 नेताओं को नोटिस थमा दिया गया। एआईसीसी मेंबर माधव आनंद के नेतृत्व में ये विक्षुब्ध सदाकत आश्रम में धरना पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। समझाने आए पप्पू यादव की भी हूटिंग कर दी गई।