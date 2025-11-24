कांग्रेस के 7 बागी 6 साल के लिए निष्कासित; अल्लावरु, राजेश राम का विरोध महंगा पड़ा

संक्षेप: प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल 7 नेताओं को छह वर्ष के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया।

बिहार प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने 7 नेताओं को छह वर्ष के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित नेताओं में कांग्रेस सेवा दल के पूर्व उपाध्यक्ष आदित्य पासवान, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष शकील्लुर रहमान, किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज कुमार शर्मा, प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज कुमार राजन, अति पिछड़ा विभाग के पूर्व अध्यक्ष कुंदन गुप्ता, बांका जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कंचना कुमारी और नालंदा के रवि गोल्डन शामिल हैं।

इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पार्टी की ओर से कुल 43 नेताओं को शोकॉज नोटिस भेजा गया था। नोटिस मिलने के बाद पार्टी ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया गया था। विक्षुब्ध नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्ण अल्लावरु पर विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों को समझाने गए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को भी खूब सुनाया था। उनके आते ही टिकट चोर वापस जाओ के नारे लगने लगे।