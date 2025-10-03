चुनाव से पहले बिहार के 7 IAS का तबादला; अनिभेष पराशर पटना कमिश्नर बने, देखें लिस्ट

चुनाव से पहले बिहार के 7 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त डॉ. चंद्रशेखर को सीएम सचिवालय का सचिव बनाया गया है। वहीं अनिमेष पराशर को पटना का प्रमंडलीय आयुक्त नियुक्त किया गया है।

बिहार चुनाव से पहले राज्य सरकार ने शुक्रवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सात अधिकारियों का नई जिम्मेवारी सौंपी है। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त डॉ. चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री सचिवालय का सचिव बनाया गया है। उनके पास आपदा प्रबंधन के सचिव का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। वहीं, पटना के नगर आयुक्त अनिमेष पराशर को स्थानांतरित करते हुए पटना का प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है। उनके पास बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेवारी रहेगी।

जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा को स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक को कम्फेड के प्रबंध निदेशक की अतिरिक्त प्रभार सौंपी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव यशपाल मीणा को पटना का नगर आयुक्त बनाया गया है।