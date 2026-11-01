बनारस से कोलकाता जा रहे थे 1 युवक, 2 युवतियां, पुलिस को देख भागने लगे; ड्रेस और बैग से निकले 66.5 लाख

तलाशी लेने पर कुल 66.50 लाख रुपये बरामद हुए। दो महिलाओं के कपड़े से 62 लाख रुपए बरामद किए गए। साढ़े लाख रुपए ड्राइवर के पास एक झोले में रखे गए थे।

सासाराम, नगर संवाददाता। एनएच-19 पर शिवसागर के पास पुलिस ने एक एसयूवी से 66 लाख 50 हजार रुपये नगद बरामद करने के साथ-साथ परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये रुपये लेकर वाराणसी से कोलकाता जा रहे थे। इनमें पति-पत्नी समेत एक अन्य महिला शामिल है। पुलिस जांच के दौरान गाड़ी मोड़कर भागने की कोशिश करने पर तीनों पकड़े गए। नगदी के वैध स्रोत का संतोषजनक ब्योरा नहीं देने पर आयकर विभाग को सूचना दी गई है।

एसडीपीओ वन विप्लव कुमार ने रविवार की शाम प्रेसवार्ता में बताया कि शनिवार रात करीब सवा आठ बजे शिवसागर थानाध्यक्ष रितेश कुमार को गुप्त सूचना मिली कि वाराणसी की ओर से आ रही एक एसयूवी में भारी मात्रा में नगदी लेकर कुछ लोग कोलकाता जा रहे हैं। इसके बाद विशेष टीम ने एनएच-19 पर वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान वाराणसी की ओर से आ रही एक्सयूवी-300 को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देख चालक ने गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया।

ड्रेस में छिपाए थे 62 लाख तलाशी लेने पर कुल 66.50 लाख रुपये बरामद हुए। चालक चंदन कुमार (32 वर्ष) के पास रखे झोले से 4.50 लाख रुपये मिले। वहीं, पूनम कुमारी (34 वर्ष) के कपड़ों में छिपाकर रखे 36 लाख और ज्योति कुमारी (30 वर्ष) के पास से 26 लाख रुपये बरामद किए गए। तीनों नगर थाना क्षेत्र के नवरतन बाजार सासाराम के रहने वाले हैं। ज्योति चंदन की पत्नी है, जबकि पूनम के पति का नाम परमानंद सोनी है।

ज्वेलरी बिक्री का बताया पैसा, नहीं दिखा सके कागजात एनएच-19 पर शिवसागर के पास एसयूवी से बरामद 66 लाख 50 हजार रुपये के बारे में एसडीपीओ ने बताया कि नगदी के संबंध में पकड़े गए तीनों से वैध कागजात मांगे गए, लेकिन वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने रकम ज्वेलरी की बिक्री से मिलने की बात कही, लेकिन कितनी और किसकी ज्वेलरी बेची गई, इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद आयकर विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई।