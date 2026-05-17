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65 का दूल्हा, 60 की दुल्हन, मंदिर में लव मैरिज; बिहार के जमुई में गजब की प्रेम कहानी

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पति-पत्नी बने जोड़े खुश हैं। इलाके में चर्चा है जोरों पर है कि इस उम्र में भी लोग शादी कर सकते हैं। घर की बहू नाराज है जबकि, बुजुर्ग दंपति का कहना है कि परिजन देखभाल नहीं कर रहे थे तो एक दूसरे का सहारा बनना पड़ा।

65 का दूल्हा, 60 की दुल्हन, मंदिर में लव मैरिज; बिहार के जमुई में गजब की प्रेम कहानी

Amazing Love Story: ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। बिहार के जमुई में एक प्रेम कहानी जब शादी के रिश्ते में मुकम्मल हुई तो परिवार और समाज भले ही नाराज हो गया लेकिन, पड़ोसी से पति-पत्नी बने जोड़े खुश हैं। इलाके में चर्चा है जोरों पर है कि इस उम्र में भी लोग शादी कर सकते हैं। घर की बहू नाराज है जबकि, बुजुर्ग दंपति का कहना है कि परिजन देखभाल नहीं कर रहे थे तो एक दूसरे का सहारा बनना पड़ा। उन्हें किसी के ताने की कोई चिंता नहीं है।

जमुई के खैरा थाना इलाके के डुमरकोला महादलित टोले 65 वर्षीय चपर माझी को अपने पड़ोस में रहने वाली आशा देवी से प्रेम हो गया। चपर मांझी ने बताया कि दोनों एक साथ उठते बैठते प्रेम के रिश्ते में आ गए। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं। चपर मांझी की पत्नी की मौत पांच साल पहले हो गई। आशा देवी भी विधवा है। पति की मौत के बाद वह अकेली हो गई थी। दोनों मजदूरी करते हैं लेकिन, खाली समय में एक दूसरे के पास बैठकर सुख-दुख शेयर करते थे।

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चपर मांझी ने बताया कि उसका बेटा है और बहू भी है। घर में पोते पोतियां भी है। लेकिन, पत्नी की कमी तब खलती है जब कोई उनकी देखभाल करने के लिए आगे नहीं आता। बुढ़ापे की उम्र में खाने पीने की दिक्कत होती है काम करने जाना चाहते हैं पर समय पर कुछ खाने को नहीं मिलता है। इसलिए आशा देवी से शादी की बात की। वह तैयार हो गई तो गांव के मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली।

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आशा देवी का भी वही हाल है। पति के निधन के बाद अकेली पड़ गई। चपर मांझी ने ही सहारा दिया। दोनों अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे का सहयोग करते रहे। यह बात गांव में लोगों को पता चल गया। चपर मांझी ने शादी कर लेने की बात की ताकि कोई कुछ नहीं बोलेगा तो राजी हो गई। आशा देवी बाकी उम्र उनके साथ बसर करना चाहती है।

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चपर मांझी की बहू कुसुम देवी इस रिश्ते से नाराज है। उसका कहना है कि कोई इससे खुश नहीं है। ससुर को अपने बेटे, बहू, पोता, पोती का मुंह देखकर जीना चाहिए था। इस उम्र में शादी करके ठीक नहीं किया।

परिजन खफा हैं और समाज के लोग ताने दे रहे हैं कि श्राद्ध की उम्र में शादी की है। लेकिन बुजुर्ग जोड़ी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि ताना देने वाले रोटी, पानी या दवा देने नहीं आ सकते।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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