वैशाली में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। 70 कंपनियों के 6500 जवानों के अलावे 35 डीएसपी को तैनात किया गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी प्रीता वर्मा लगातार कैंप कर रही हैं।

दीपक शास्त्री, हाजीपुर।

बिहार के वैशाली जिले के राजापाकर स्थित जाफरपट्टी में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। कच्ची दरगार सिक्स लेन पुल के उद्घाटन सहित हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात बिहार वासियों को देंगे। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। 70 कंपनियों के 6500 जवानों के अलावे 35 डीएसपी को तैनात किया गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी प्रीता वर्मा लगातार कैंप कर रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पहले राघोपुर में एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और कच्ची दरगार सिक्सलेन पुल ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन करने के बाद सड़क मार्ग से सभा स्थल पर पहुंचेंगे।

सभा स्थल पर पहुंचने के बाद उनका अभिनंदन और स्वागत किया जाएगा। इसके बाद मुख्य पंडाल के मुख्य स्टेज पर 3 मिनट तक सभी डिस्प्ले टीवी पर बिहार सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को दिखाया जाएगा। इसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद और तैनात है। सभा स्थल से लेकर नीतीश सेतु तक चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ताकि हर प्रकार के गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सभा स्थल से लेकर नीतीश सेतु के उद्घाटन स्थल तक कुल मिलाकर 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबसे पहले नीतीश सेतु का फीता काटकर उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से होते हुए सभा स्थल पर पहुंचेंगे। इसको लेकर सिक्सलेन पुल के पास तीन हेलीपैड बनाए गए हैं। जहां पर एयर फोर्स के साथ-साथ प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा।

प्रधानमंत्री जबतक पुल का उद्घाटन करेंगे तब तक हेलीकॉप्टर वहां से उड़कर सभा स्थल के समीप बनाए गए हेलीपैड पर पहुंच जोगा। सभा स्थल के समीप पांच हेलीपैड बनाए गए हैं। जिसमें तीन हेलीपैड प्रधानमंत्री और एयर फोर्स के जवानों के लिए है। वहीं एक हेलीपैड राज्यपाल और एक हेलीपैड मुख्यमंत्री के लिए बनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए 70 कंपनियों के करीब 6500 सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी मौजूद रहेंगे। जिसमें सीआरपीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, सीआईएसएफ, रैप के जवान के अलावे बिहार पुलिस होमगार्ड के जवान मौजूद रहेंगे।

एसपीजी और कमांडो ने जायजा लिया कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले एसपीजी और अन्य कमांडो पहले से पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाहन एवं काफिले में शामिल वाहन भी पहुंच चुके हैं। जिस वाहन में प्रधानमंत्री बैठते हैं वह रेंज रोवर इसके अलावा काफिले में शामिल जैमर वाहन सहित एसपीजी की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को सभा स्थल से हेलीपैड तक ले जाने के लिए और लोगों को अभिवादन करने के लिए एक अलग से वाहन तैयार किया गया है, जिस पर पीएम सवार होकर लोगों का अभिवादन और अभिनंदन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण एवं कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए सभा स्थल के साथ-साथ सड़क एवं सिक्स लेन पुल तक कुल मिलाकर 70 एलईडी टीवी लगाया गया है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण एवं कार्यक्रम लाइव चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर और आयोजित सभा स्थल पर कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो। इसको लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी सहित जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी लगातार शुक्रवार को कई बार मॉक ड्रिल करते रहे।

कार्यक्रम में 35 डीएसपी लगाए गए इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से देखरेख करने को लेकर आठ आईपीएस जिसमें डीजीपी, आईजी, डीआईजी और 35 डीएसपी को लगाया गया है। जिसमें साइबर डीएसपी, यातायात डीएसपी,लाइन डीएसपी के अलावे सामान्य शाखा के डीएसपी तैनात रहेंगे। जो अलग-अलग क्षेत्र में अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार के सभी जिले से प्रशासनिक पदाधिकारी को बुलाया गया है। जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पटना, सारण सहित अन्य जिलों के पुलिस पदाधिकारी को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। इसके अलावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा स्थल के साथ-साथ उद्घाटन स्थल पर भी एम्बुलेंस और अग्निशमन विभाग की गाड़ियां भी उपलब्ध रहेगी।