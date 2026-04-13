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24 घंटे में 65 गिरफ्तारी, 6 लाख से अधिक जुर्माना; बिहार पुलिस की कार्रवाई से कटिहार में हड़कंप

Apr 13, 2026 03:50 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में 24 कांडों से संबंधित, 25 गैर-जमानती वारंट और 16 जमानती वारंट के आरोपी शामिल हैं।

24 घंटे में 65 गिरफ्तारी, 6 लाख से अधिक जुर्माना; बिहार पुलिस की कार्रवाई से कटिहार में हड़कंप

Bihar Police Action: बिहार के कटिहार जिले में पुलिस ने पिछले 24 घंटों में जिले भर में विशेष अभियान चलाकर अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान विभिन्न मामलों में कुल 65 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में 24 कांडों से संबंधित, 25 गैर-जमानती वारंट और 16 जमानती वारंट के आरोपी शामिल हैं। इसके अलावा शराब से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस की ओर से बताया गया है कि गंभीर अपराधों पर भी पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है। हत्या के मामले में 2, आर्म्स एक्ट में 2, हत्या के प्रयास में 1 तथा बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। वहीं चोरी के एक मामले में भी एक आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

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जिला पुलिस की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 41 लीटर देशी शराब बरामद की। साथ ही यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए विभिन्न चौक चौराहा पर वाहन चेकिंग अभियान में चलाया गया। अभियान के क्रम में बिना हेलमेट के बाइक चालक और सवार और बिना सीट बेल्ट के चार चक्का वाहन चालकों व अन्य लोगों से से 6 लाख ,80 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। अन्य बरामदगी में एक मोबाइल और एक ऑटो भी शामिल है। पुलिस आगे भी कार्रवाई कर रही है।

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एसपी शिखर चौधरी ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण के मकसद से विशेष अभियान के तहत अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने अपराध कर्मियों को साफ मैसेज दिया है कि अपराध की दुनिया को छोड़ दें या जिला छोड़ दें। कानून का सम्मान नहीं करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अब उन्हें आगे बर्दाश्त नहीं करेगी।

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बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए गृह विभाग के आदेश पर पुलिस ऐक्शन में है। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री बनते ही अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया था। अब उनके सीएम बनने की चर्चा जोरों पर है। इससे पहले ही पुलिस विशेष अभियान चला रही है। अन्य जिलों में भी पुलिस का विशेष अभियान चल रहा है जिसमें आरोपितों की गिरफ्तारी हो रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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