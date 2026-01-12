60 साल की महिला का 35 साल के युवक से अफेयर; भागकर लव मैरिज की, फिर बीच सड़क हाईवोल्टेज ड्रामा

संक्षेप: बांका जिले में एक 60 साल की महिला और 35 साल के युवक का लव अफेयर चर्चा में बना हुआ है। फोन पर शुरू हुई बातचीत प्यार में बदली फिर दोनों ने लव मैरिज की। लेकिन जब इसकी भनक महिला के परिजनों को लगी को बीच सड़क हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया।

बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब 60 वर्षीय महिला और 35 वर्षीय युवक के लव अफेयर का मामला सार्वजनिक हो गया। घटना अमरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ी बताई जा रही है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। बीच सड़क हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। जब दोनों के अफेयर की जानकारी महिला के परिजनों को मिल गई। जिसके बाद महिला के पति और पुत्र बस स्टैंड पर पहुंचे और वहां मौजूद युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुई इस घटना से बस स्टैंड पर हड़कंप मच गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया।

इसी दौरान महिला ने सार्वजनिक रूप से अपने प्रेम संबंध की कहानी बताई। महिला के अनुसार, करीब चार महीने पहले उसकी बातचीत फोन पर आरा निवासी युवक वकील मिश्रा से शुरू हुई थी। बातचीत बढ़ने के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और मिलने का फैसला हुआ। इसके बाद दोनों भागलपुर रेलवे स्टेशन पर मिले और वहां से लुधियाना चले गए। महिला का दावा है कि लुधियाना पहुंचने के बाद दोनों ने आपसी सहमति से विवाह कर लिया और पति-पत्नी के रूप में साथ रहने लगे।