6 कीमती प्लॉट, बीवी के नाम 10 ट्रक; DSP संजीव कुमार ने काली कमाई से बनाई अकूत संपत्ति

जहानाबाद में पोस्टेड बिहार पुलिस के डीएसपी संजीव कुमार के ठिकानों से विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) की छापेमारी में भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति बनाने के कई प्रमाण मिले हैं। डीएसपी ने खगड़िया में पोस्टिंग के दौरान कई प्लॉट में निवेश किया था।

बिहार की विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने शुक्रवार की सुबह भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति अर्जित करने के मामले में जहानाबाद के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) मुख्यालय संजीव कुमार के तीन ठिकानों पर छापेमारी की। पटना, जहानाबाद एवं खगड़िया स्थित आवासीय एवं कार्यालय परिसर में एक साथ की गई कार्रवाई में 6 कीमती प्लॉट समेत डीएसपी की पत्नी के नाम पर तीन करोड़ मूल्य के 10 ट्रक से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए।

इसके पूर्व गुरुवार को संजीव कुमार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई थाने में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया। छापेमारी के दौरान संजीव की पटना के रामनगरी में चार मंजिला इमारत की जानकारी मिली। वहीं खगड़िया स्थित बहुमंजिला अस्पताल में छापेमारी की गई और वहां निजी कमरे से कई गोपनीय दस्तावेज जब्त किए गए।

खगड़िया में पोस्टिंग के दौरान प्रॉपर्टी में जमकर किया था निवेश खगड़िया में तलाशी के दौरान ही आरोपी डीएसपी की पत्नी के नाम से 10 ट्रक होने का भी प्रमाण मिला। जहानाबाद में सरकारी आवास से कुछ और भी आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं, जिनसे ट्रक में आपूर्ति किए जाने वाले ईंधन का पता चलता है। एसवीयू के अनुसार खगड़िया में तैनाती के दौरान संजीव ने भू-माफियाओं से साठगांठ कर भूखंड में लाखों रुपये का निवेश किया है। एसवीयू को प्राथमिकी में दर्ज आंकड़ों से काफी अधिक चल-अचल संपत्ति के साक्ष्य मिले हैं।

महंगी गाड़ी, गहने, कई जिलों में जमीन डीएसपी संजीव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान एसवीयू को बेगूसराय में 23.50 लाख रुपये मूल्य के खेती योग्य 4 प्लॉट, खगड़िया में 20 लाख रुपये का एक प्लॉट और समस्तीपुर में 12 लाख रुपये मूल्य के बूखंड में निवेश के दस्तावेज मिले। वहीं, एक महिंद्र एसयूवी गाड़ी और एक बाइक को बरामद किया गया।