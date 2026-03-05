बिहार में पांच राज्यसभा सीटों पर 6 नामांकन, 16 मार्च को क्रॉस वोटिंग से होगा जीत-हार का फैसला?
बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इसमें एनडीए के पांच और विपक्ष का एक उम्मीदवार है। अब 16 मार्च को मतदान के समय क्रॉस वोटिंग होने के आसार नजर आ रहे हैं।
बिहार में राज्यसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए ने इस बार इस बार धुरंधरों को मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड से दो-दो और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक प्रत्याशी मैदान में है। इनमें तीन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष- नितिन नवीन (BJP), नीतीश कुमार (JDU) और उपेंद्र कुशवाहा (RLM) शामिल हैं। दो अन्य उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और भाजपा नेता शिवेश कुमार राम शामिल हैं। दूसरी ओर, विपक्षी खेमे से राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने पुराने सिपाही एडी सिंह को मैदान में उतारकर चुनाव को रोचक बना दिया है। बिहार में पांच राज्यसभा सीटों पर 6 नामांकन हुए हैं, इसे 16 मार्च को मतदान होना तय है।
बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति के अनुसार एनडीए 4 सीटें आसानी से जीतने का हैसियत रखता है। हालांकि, पांचवीं सीट जीतने के लिए उसे 3 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत पड़ेगी। एनडीए के नेता पांचों सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के खेमे में क्रॉस वोटिंग की आशंका बढ़ गई है, एनडीए के नेता दबी जुबान इसकी पुष्टि भी कर रहे हैं।
विपक्ष की बात करें तो आरजेडी और महागठबंधन को जीत के लिए 6 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नजर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और मायावती की बसपा पर है। AIMIM के 5 और बसपा का एक विधायक राज्यसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं।
राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का वोट चाहिए। बिहार विधानसभा में एनडीए के 202 विधायक हैं। इस तरह 4 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की है। पांचवीं सीट पर जीत के लिए सत्ताधारी गठबंधन को विपक्ष के खेमे में सेंध लगानी होगी। एनडीए के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है।
वहीं, विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव का भी दावा है कि उनके प्रत्याशी की जीत तय है। विधानसभा में आरजेडी के 25 समेत महागठबंधन के 35 विधायक हैं। आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवार एडी सिंह को जीत के लिए AIMIM के 5 और बसपा के 1 विधायक का समर्थन लेना है। ये दल विपक्षी कैंडिडेट को समर्थन देंगे या नहीं, इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
ऐसे में 16 मार्च को मतदान के दिन विधायकों की क्रॉस वोटिंग होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जीत के लिए दांव-पेंच लगने वाले हैं। अब मतदान के दिन ही स्थिति साफ हो पाएगी। रिजल्ट उसी दिन घोषित हो जाएंगे।
