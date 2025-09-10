नर्मदेश्वर लाल गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव बने, बिहार में 6 आईएएस का ट्रांसफर

बिहार सरकार ने 6 वरीय आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। बुधवार को जारी हुई ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार आईएएस नर्मदेश्वर लाल को गन्ना उद्योग विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है।

बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 6 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। आईएएस नर्मदेश्वर लाल को गन्ना उद्योग विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। 2008 बैच के आईएएस बी. कार्तिकेय धनजी को लघु जल संसाधन विभाग का सचिव बनाया गया है। उनका गन्ना उद्योग विभाग से ट्रांसफर किया गया है।

इसी तरह पदस्थापना की प्रतीक्षा में रहीं छिरिंग वाई. भूटिया को स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। 2014 बैच के आईएएस यशपाल मीणा को भी स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव के पद पर तैनात किया गया है। उनका जल संसाधन विभाग से तबादला किया गया है।

वहीं, आईएएस रजनीश कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। अंशुल अग्रवाल को निबंधक, सहयोग समितियां के पद से स्थानांतरित करते हुए मद्य निषेध विभाग में निबंधन महानिरीक्षक सह उत्पाद आयुक्त बनाया गया है।

बता दें कि नर्मदेश्वर लाल 1998 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे अभी लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव के पद पर तैनात थे। अब उन्हें गन्ना उद्योग विभाग में भेजा गया है। उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार पूर्ववत रहेगा।