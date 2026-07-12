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बिहार में 6 आईएएस को नई जिम्मेदारी, BPSC के 45 अफसरों का ट्रांसफर; किसकी पोस्टिंग कहां?

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के 6 आईएएस पदाधिकारियों की पोस्टिंग की गई है। इसके अलावे, 45 बीपीएससी अफरों का तबादला किया गया है। 

बिहार में 6 आईएएस को नई जिम्मेदारी, BPSC के 45 अफसरों का ट्रांसफर; किसकी पोस्टिंग कहां?

IAS BPSC Transfer: बिहार में छह आईएएस को नई जिम्मेदारी में तैनात किया गया है। इसके अलावे बिहार प्रशासनिक सेवा के 16 एसडीओ व 7 डीसीएलआर सहित 45 पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को इनके तबादले की अधिसूचना जारी कर दी। इस बीच, एक आईएएस अधिकारी मनोज कुमार के पूर्व में किये गए तबादले को निरस्त करते हुए नगर विकास विभाग में अपर सचिव के पद पर ही तैनात रहने दिया गया है।

अखिलेश कुमार सिंह बने अपर सचिव कृषि

सामान्य प्रशासन की अधिसूचना के मुताबिक 2014 बैच के IAS अधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग के ओएसडी(Officer on Special Duty) संजय कुमार को अपर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर तैनात किया गया है। गया के बंदोबस्त पदाधिकारी मुकेश कुमार को वित्त विभाग के अंतर्गत भविष्य निधि निदेशालय के निदेशक के पदपर तैनात कर दिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर सचिव अखिलेश कुमार सिंह जो सिविल विमानन के अतिरिक्त प्रभार में थे, को कृषि विभाग का अपर सचिव नियुक्त किया गया है।

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मनोज कुमार का स्थानांतरण आदेश रद्द

इनके अलावे नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार रजक (2015 बैच आईएएस) को स्थानांतरित करते हुए युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में अपर सचिव के पद पर तैनात कर दिया गया है। इसी विभाग के एक अन्य अपर सचिव मनोज कुमार (IAS 2017) के पूर्व में हुए स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया गया है। अब वे नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव के पद पर बने रहेंगे।

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सारा अशरफ नालंदा की डीडीसी

सरकार ने जिला स्तर कई अन्य अधिकारियों को भी इधर से उधर कर दिया है। 2021 बैच की IAS अधिकारी और सुपौल की डीजी सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सारा अशरफ को नालंदा का डीडीसी सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर तैनात कर दिया गया है। अशरफ को पहले निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण के रूप में अधिसूचित किया गया था।

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युवा अधिकारियों की नई तैनाती

कुछ युवा अधिकारियों को नई जिम्मेदारी में तैनात किया गया है। मुजफ्फरपुर पूर्व के अनुमंडल अधिकारी तुषार कुमार, आईएएस 2023 बैच को पूर्णिया में एसडीओ के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है। तुषार कुमार कार्यपालक दंडाधिकारी का भी काम देखेंगे। उन्हें बीएनएसएस 2023 के तहत इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। पिछले दिनों स्थानांतरित जिन पदाधिकारियों का पदस्थापन नहीं किया गया है वे सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देंगे।सरकार के अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गयी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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