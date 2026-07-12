बिहार में 6 आईएएस को नई जिम्मेदारी, BPSC के 45 अफसरों का ट्रांसफर; किसकी पोस्टिंग कहां?

बिहार के 6 आईएएस पदाधिकारियों की पोस्टिंग की गई है। इसके अलावे, 45 बीपीएससी अफरों का तबादला किया गया है।

IAS BPSC Transfer: बिहार में छह आईएएस को नई जिम्मेदारी में तैनात किया गया है। इसके अलावे बिहार प्रशासनिक सेवा के 16 एसडीओ व 7 डीसीएलआर सहित 45 पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को इनके तबादले की अधिसूचना जारी कर दी। इस बीच, एक आईएएस अधिकारी मनोज कुमार के पूर्व में किये गए तबादले को निरस्त करते हुए नगर विकास विभाग में अपर सचिव के पद पर ही तैनात रहने दिया गया है।

अखिलेश कुमार सिंह बने अपर सचिव कृषि सामान्य प्रशासन की अधिसूचना के मुताबिक 2014 बैच के IAS अधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग के ओएसडी(Officer on Special Duty) संजय कुमार को अपर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर तैनात किया गया है। गया के बंदोबस्त पदाधिकारी मुकेश कुमार को वित्त विभाग के अंतर्गत भविष्य निधि निदेशालय के निदेशक के पदपर तैनात कर दिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर सचिव अखिलेश कुमार सिंह जो सिविल विमानन के अतिरिक्त प्रभार में थे, को कृषि विभाग का अपर सचिव नियुक्त किया गया है।

मनोज कुमार का स्थानांतरण आदेश रद्द इनके अलावे नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार रजक (2015 बैच आईएएस) को स्थानांतरित करते हुए युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में अपर सचिव के पद पर तैनात कर दिया गया है। इसी विभाग के एक अन्य अपर सचिव मनोज कुमार (IAS 2017) के पूर्व में हुए स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया गया है। अब वे नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव के पद पर बने रहेंगे।

सारा अशरफ नालंदा की डीडीसी सरकार ने जिला स्तर कई अन्य अधिकारियों को भी इधर से उधर कर दिया है। 2021 बैच की IAS अधिकारी और सुपौल की डीजी सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सारा अशरफ को नालंदा का डीडीसी सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर तैनात कर दिया गया है। अशरफ को पहले निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण के रूप में अधिसूचित किया गया था।