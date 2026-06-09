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तेज धूप में 16 किलोमीटर की दौड़, बिहार पुलिस के ट्रेनिंग कैंप में बेहोश होकर गिरे 6 बीसैप जवान

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, डेहरी
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रोहतास जिले के डेहरी स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के ट्रेनिंग कैंप में भीषण गर्मी के बीच दौड़ लगा रहे 6 ट्रेनी बीसैप जवान बेहोश होकर गिर पड़े। फिजिकल ट्रेनिंग के तहत उनसे 16 किलोमीटर लंबी दौड़ लगाई जा रही थी। तेज धूप और उमस होने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। 

तेज धूप में 16 किलोमीटर की दौड़, बिहार पुलिस के ट्रेनिंग कैंप में बेहोश होकर गिरे 6 बीसैप जवान

बिहार में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप का असर अब सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण पर भी देखने को मिल रहा है। रोहतास जिले के डेहरी स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बीएसएपी-2) परिसर में मंगलवार को प्रशिक्षण के दौरान हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से आधा दर्जन प्रशिक्षु जवान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। घटना के बाद ट्रेनिंग कैंप में अफरातफरी मच गई। चार जवानों को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दो का इलाज डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, बीएसएपी-2 में प्रशिक्षु जवानों की नियमित फिजिकल ट्रेनिंग चल रही थी। इसके तहत उन्हें करीब 16 किलोमीटर लंबी दौड़ का अभ्यास कराया जा रहा था। सुबह से ही तेज धूप और उमस भरी गर्मी के कारण जवानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा । दौड़ के दौरान अचानक कई जवानों की तबीयत बिगड़ने लगी और वे एक-एक कर सड़क पर गिर पड़े।

साथ चल रहे प्रशिक्षकों और अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ट्रेनिंग को रोक दिया। बीमार जवानों को एंबुलेंस की सहायता से डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल और सासाराम सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने उनका उपचार शुरू किया।

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बताया जा रहा है कि हीट स्ट्रोक से प्रभावित जवानों में प्रशिक्षु जवान श्रीराम कुमार की स्थिति सबसे अधिक गंभीर है। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया। फिलहाल उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

सदर अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार अत्यधिक गर्मी, शरीर में पानी की कमी और लगातार शारीरिक परिश्रम के कारण जवानों की तबीयत बिगड़ी है। अस्पताल में भर्ती सभी जवानों की लगातार निगरानी की जा रही है। इलाजरत जवानों के संबंध में सासाराम सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ. प्रिय रंजन ने बताया कि डेहरी स्थित बीएसएपी-2 में प्रशिक्षण के दौरान जवानों को हीट स्ट्रोक की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी जवानों का डॉक्टरों की निगरानी में उपचार चल रहा है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।

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सासाराम के एसडीपीओ विप्लव कुमार ने बताया कि फिलहाल तीन जवानों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इनमें से एक जवान की हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। अन्य जवानों की स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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