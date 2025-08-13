भागलपुर समेत बिहार के 6 एयरपोर्ट का सर्वे होगा, नीतीश कैबिनेट की 30 एजेंडों पर मुहर
नीतीश कैबिनेट की बैठक में बुधवार को 30 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। भागलपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर समेत 6 एयरपोर्ट चालू कराने के लिए सर्वे होगा। गयाजी एयरपोर्ट पर खराब मौसम में भी विमानों के संचालन के लिए कैट-1 लाइट लगाई जाएगी।
बिहार में हवाई सेवा को विस्तार देने की दिशा में अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट समेत कुल 6 एयरपोर्ट के निर्माण के लिए सर्वे कराया जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने इसके लिए बजट आवंटित किया है। इसके अलावा गयाजी एयरपोर्ट पर भी कैट-1 लाइट लगाई जाएगी, जिससे खराब मौसम में भी विमानों का संचालन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।
नीतीश कैबिनेट ने राज्य में 6 नए एयरपोर्ट के सर्वे के लिए 2.90 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसका उपयोग सर्वे शुल्क के अग्रिम भुगतान के रूप में किया जाएगा। जिन एयरपोर्ट का सर्वे किया जाना है उनमें वीरपुर (सुपौल), मुंगेर, वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण), मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर एयरपोर्ट शामिल है। भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए नई जमीन को अधिग्रहित किया जाएगा। अन्य जगहों पर पुराने हवाई अड्डों में सुविधाएं विकसित कर उन्हें फिर से चालू किया जाएगा।
गया एयरपोर्ट का होगा विस्तार
गयाजी के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को ऑल वेदर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कोहरा, धुंध और खराब मौसम के समय भी यहां विमानों की लैंडिंग हो सकेगी। इसके लिए गया एयरपोर्ट का विस्तार होगा, जिस हेतु 18.24 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। बिहार कैबिनेट ने 137.17 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।
नीतीश कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले-
- बेगूसराय, पटना, सहरसा, सीवान, मधेपुरा में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी
- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी
- पुनपुन में केबल स्पेंशन पुल के निर्माण को मंजूरी
- सभी जिलों के समाहरणालय (कलेक्ट्रेट) में शौचालय, प्रतीक्षालय, पेयजल, दीदी की रसोई जैसी सुविधाएं विकसित होंगी
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में निम्नवर्गीय लिपिक के 459 नए पदों का सृजन
- सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप और स्कूल ड्रेस के लिए राशि जारी होगी।