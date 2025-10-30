Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar News58 year old stabbed to death over illicit relationship in bihar
अवैध संबंध के शक में 58 साल के बुजुर्ग की चाकू गोदकर हत्या, बिहार में मर्डर के बाद हंगामा

अवैध संबंध के शक में 58 साल के बुजुर्ग की चाकू गोदकर हत्या, बिहार में मर्डर के बाद हंगामा

संक्षेप: घटना के बाद मृतक शैलेंद्र महतो के परिजन आरोपी लालधन महतो के घर के पास शव रखकर हंगामा करने लगे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे।मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष रंधीर कुमार ने कहा कि शैलेंद्र महतो की हत्या चाकू के प्रहार से की गई है।

Thu, 30 Oct 2025 08:39 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, लखीसराय
share Share
Follow Us on

बिहार में अवैध संबंध के शक में एक बुजुर्ग की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 में माणिकपुर थाना क्षेत्र के गरीब नगर गांव निवासी शैलेंद्र महतो (58 वर्ष) की बुधवार सुबह करीब 6 बजे कुछ लोगों ने चाकू गोदकर हत्या कर दी। परिजनों ने गांव के ही लालधन महतो पर आरोप लगाया है कि कुछ लोगों के साथ मिलकर उसने चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि आरोपी ने अवैध संबंध के शक में वारदात को अंजाम दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना के बाद मृतक शैलेंद्र महतो के परिजन आरोपी लालधन महतो के घर के पास शव रखकर हंगामा करने लगे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे।मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष रंधीर कुमार ने कहा कि शैलेंद्र महतो की हत्या चाकू के प्रहार से की गई है। मृतक के परिजनों ने लालधन महतो और अन्य पर आरोप लगाया है। अभी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक के पुत्र का मुख्य आरोपी की पत्नी के साथ अवैध संबंध है। वह कुछ दिनों पहले ही उसे अपने साथ पंजाब ले गया। वह अंबाला में रहकर मजदूरी करता है। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने उसके पिता शैलेंद्र महतो पर अपना गुस्सा उतारा।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Crime News Lakhisarai Crime News Lakhisarai Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।